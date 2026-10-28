Vincenzo Montella kimdir? Fenerbahçe'yle masaya oturan eski milli takım hocası

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Fenerbahçe, İsmail Kartal'la 27 Ekim 2026 akşamı yollarını ayırdı ve yeni teknik direktör için ilk görüşmeleri Vincenzo Montella ve Abdullah Avcı ile yaptı. Montella 3 yıllık sözleşme istedi. Sarı-lacivertli yönetim bu kadar uzun bir kontrata sıcak bakmadı.

52 yaşındaki İtalyan, yaklaşık üç hafta önce A Milli Takım'daki görevinden ayrılmıştı. Türkiye'yi 2024 Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finale taşıyan Montella, Süper Lig'i de Adana Demirspor'dan tanıyor.

VİNCENZO MONTELLA FENERBAHÇE'YE GELECEK Mİ?

Vincenzo Montella ile Fenerbahçe arasında henüz anlaşma yok; taraflar sözleşmenin süresinde ayrışıyor. NTV'nin haberine göre Montella 3 yıllık imza istedi, yönetim ise bu kadar uzun vadeli bir kontrat yapmak istemediğini ortaya koydu.

Kulübün masasındaki diğer isim Abdullah Avcı. Yönetim kurulu Avcı konusunda bölünmüş durumda ve ona karşı çıkan üyeler, destekleyenlerden fazla.

Tartışmaya eski Fenerbahçeli futbolcu Bülent Uygun da katıldı. Uygun, Tivibu'daki yayında Fenerbahçe'nin lider bir teknik adama ihtiyacı olduğunu söyledi; Aykut Kocaman ve Volkan Demirel'in bu işi yapabileceğini, Montella'nın ise yapamayacağını savundu.

VİNCENZO MONTELLA MİLLİ TAKIMDAN NE ZAMAN AYRILDI?

Vincenzo Montella'nın milli takımdaki görevi 9 Ekim 2026'da sona erdi. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, toplantının ardından Montella ile "devam etmeme kararı" aldığını duyurdu. Açıklamada ayrılığın nedeni yer almadı.

Karar kötü bir serinin arkasından geldi. Türkiye, Montella'yla oynadığı son yedi maçın yalnız birini kazandı (ABD'yi 3-2 yendi); Avustralya, Paraguay, Fransa ve Belçika'ya, İtalya'ya da iki kez (1-4 ve 1-3) yenildi. Montella milli takımın başında 40 maça çıktı: 21 galibiyet, 5 beraberlik, 14 yenilgi.

VİNCENZO MONTELLA KİMDİR?

Vincenzo Montella, İtalyan eski futbolcu ve teknik direktör. Forvet olarak oynadı. Kariyerine Empoli'de başladı, Serie B'deki Genoa'da ilk sezonunda 21 gol attı ve Sampdoria'ya geçti.

Roma, Montella'yı 1999'da Sampdoria'dan 15,3 milyon euroya aldı. Montella, Roma'nın 2000-2001 sezonundaki Serie A şampiyonluğunda oynadı ve 2009'da yine Roma'da futbolu bıraktı. İtalya Milli Takımı'nda 20 maçta 3 gol attı; 2000 Avrupa Şampiyonası'nda finale kalan kadroda ve 2002 Dünya Kupası kadrosunda yer aldı.

VİNCENZO MONTELLA KAÇ YAŞINDA?

Vincenzo Montella 52 yaşında. 18 Haziran 1974'te doğdu.

VİNCENZO MONTELLA NERELİ?

Vincenzo Montella İtalyan. Napoli yakınlarındaki Pomigliano d'Arco'da doğdu.

VİNCENZO MONTELLA HANGİ TAKIMLARI ÇALIŞTIRDI?

Vincenzo Montella teknik direktörlüğe 2011'de Roma'da geçici olarak başladı. Sonra Catania, Fiorentina, Sampdoria, Milan ve Sevilla'yı çalıştırdı; 2019'da kısa bir süre için Fiorentina'ya döndü.

Türkiye'ye 2021'de Adana Demirspor'la geldi. Samet Aybaba'nın yerine göreve başlayan Montella ilk sezonu 9., ikincisini 4. sırada bitirdi ve kulübü tarihinde ilk kez Avrupa kupalarına taşıdı. Taraflar 12 Haziran 2023'te anlaşarak ayrıldı. TFF, Montella'yı 21 Eylül 2023'te A Milli Takım'ın başına getirdi. Türkiye, 2024 Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finale çıktı ve orada Hollanda'ya 2-1 yenildi.