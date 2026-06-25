Güney Amerika ülkesi Venezuela, ardışık şekilde meydana gelen iki büyük depremle sarsıldı. 7,5 ve 7,2 büyüklüğündeki sarsıntıların 39 saniye arayla gerçekleştiği bildirildi. Depremin merkez üssünün San Felipe, Yaracuy bölgesine yaklaşık 32 kilometre mesafede olduğu açıklandı. Başkent Caracas başta olmak üzere çok sayıda şehirde yıkım ve enkaz oluştuğu, arama kurtarma çalışmalarının yoğun şekilde sürdüğü ifade edildi. Peki, Venezuela deprem saat kaçta oldu? Detaylar...

VENEZUELA DEPREM SAAT KAÇTA OLDU?

Venezuela’da meydana gelen 7,5 büyüklüğündeki ilk depremin yerel saatle 01:05’te gerçekleştiği bildirildi. İlk sarsıntının ardından yalnızca 39 saniye sonra 7,2 büyüklüğünde ikinci bir deprem daha yaşandı. Gece saatlerinde meydana gelmesi, birçok kişinin uykuda yakalanmasına ve can kaybı riskinin artmasına neden oldu.

Depremlerin kısa aralıklarla gerçekleşmesi, özellikle yapıların dayanıklılığını ciddi şekilde test ederken, bazı bölgelerde artçı sarsıntılar da hissedildi.

DEPREMİN MERKEZ ÜSSÜ VE TEKNİK DETAYLAR

Sismolojik verilere göre depremin merkez üssü, Venezuela’nın Yaracuy eyaletine bağlı San Felipe kentinin yaklaşık 32 kilometre çevresinde konumlandı. Uzmanlar, 7,5 ve 7,2 büyüklüğündeki iki güçlü sarsıntının ardışık şekilde meydana gelmesinin, yüzeydeki hasarı ciddi oranda artırdığını belirtti.

Bölgedeki yer hareketliliğinin yüksek olması nedeniyle çok sayıda artçı deprem kaydedildiği, bu durumun arama kurtarma çalışmalarını zaman zaman zorlaştırdığı ifade edildi.

KOLOMBİYA VE KARAYİP BÖLGESİNDE HİSSEDİLEN SARSINTI

Deprem yalnızca Venezuela ile sınırlı kalmadı. Komşu ülkeler Kolombiya’nın bazı bölgelerinde de şiddetli şekilde hissedildi. Bunun yanı sıra Karayip Hollandası, Curaçao ve Aruba’da da sarsıntının etkileri rapor edildi.

Bölgesel yayılımın geniş olması, depremin yüksek enerjili ve yüzeye yakın gerçekleştiğini gösteren önemli bir veri olarak değerlendirildi.

BAŞKENT CARACAS VE YIKIM RAPORLARI

Başkent Caracas’ta çok sayıda binanın hasar aldığı, bazı yapılarda ise tamamen çökme meydana geldiği bildirildi. Şehir genelinde elektrik kesintileri ve iletişim sorunları yaşandığı aktarıldı.

Yerel yetkililer, enkaz altında kalan vatandaşlara ulaşmak için arama kurtarma ekiplerinin yoğun çaba sarf ettiğini ve kritik bölgelerde çalışmaların kesintisiz sürdüğünü açıkladı.

CAN KAYBI VE YARALI SAYISINA İLİŞKİN SON DURUM

Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez tarafından yapılan resmi açıklamada, deprem nedeniyle 164 kişinin hayatını kaybettiği, 971 kişinin yaralandığı duyuruldu. Yaralıların bir kısmının hastanelerde tedavi altına alındığı, sağlık sisteminin kapasitesinin zorlandığı ifade edildi.

Ayrıca uluslararası yardım çağrılarının değerlendirildiği ve bazı ülkelerden destek ekiplerinin bölgeye yönlendirildiği bildirildi.

ARAMA KURTARMA VE OHAL SÜRECİ

Olağanüstü hal ilan edilen ülkede, arama kurtarma çalışmaları hem yerel ekipler hem de uluslararası destek ekipleri tarafından sürdürülüyor. Enkaz bölgelerinde zamanla yarışıldığı, özellikle gece koşullarının çalışmaları zorlaştırdığı belirtiliyor.

Yetkililer, riskli bölgelerde yaşayan vatandaşların tahliye edilmesi için güvenlik planlarının devreye alındığını açıkladı. Ayrıca artçı sarsıntı ihtimaline karşı halkın dikkatli olması yönünde uyarılar yapıldı.

BÖLGEDE SON DURUM VE GELİŞMELERİN TAKİBİ

Venezuela ve çevre ülkelerde yaşanan bu büyük deprem felaketinin ardından bölgedeki gelişmeler yakından takip ediliyor. Hasar tespit çalışmalarının sürdüğü, altyapı ve ulaşım hatlarında ciddi zararlar oluştuğu bildiriliyor.

Yetkililer, ilerleyen saatlerde yeni can kaybı ve hasar verilerinin güncellenebileceğini belirtiyor. Arama kurtarma ekiplerinin önceliği, enkaz altında kalan vatandaşlara ulaşmak ve hayatta kalanları güvenli bölgelere taşımak olarak devam ediyor.