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İstanbul'da Vatan Caddesi'ni kullanacak sürücüler, 24 Ekim 2026 Cumartesi günü uygulanacak trafik düzenlemesinin ayrıntılarını araştırıyor. Vatan Caddesi'nin trafiğe açık olup olmadığı ve sürücülerin kullanabileceği alternatif güzergahlar merak ediliyor. Peki, Vatan Caddesi kapalı mı? Vatan Caddesi neden trafiğe kapalı, ne zaman açılacak? Detaylar haberimizde.

VATAN CADDESİ KAPALI MI?

İstanbul'da 24 Ekim Cumartesi günü Vatan Caddesi'ni kullanacak sürücülerin gündeminde yolun trafiğe açık olup olmadığı yer alıyor. Cumhuriyet'in 103'üncü yıl dönümü kapsamında 29 Ekim'de Vatan Caddesi'nde gerçekleştirilecek resmi geçit töreninin provası nedeniyle Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) ile bağlantılı bazı yollar araç trafiğine kapatıldı. Trafik tedbirleri 24 Ekim Cumartesi günü saat 05.45'ten program bitimine kadar uygulanacak.

VATAN CADDESİ NEDEN TRAFİĞE KAPALI?

Vatan Caddesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103'üncü yıl dönümü kapsamında gerçekleştirilecek resmi geçit töreninin provası nedeniyle trafiğe kapatıldı. İstanbul Valiliğinin açıklamasına göre 29 Ekim Perşembe günü yapılacak resmi geçit töreninin provası, 25 Ekim Pazar günü yapılacak KPSS nedeniyle 24 Ekim Cumartesi günü gerçekleştiriliyor.

Prova kapsamında Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) ile tören güzergahına bağlantı sağlayan cadde ve sokaklarda trafik tedbirleri alındı. Valiliğin açıklamasında, 24 Ekim Cumartesi günü prova, 29 Ekim Perşembe günü ise resmi geçit töreni nedeniyle aynı güzergahlarda trafik kısıtlaması uygulanacağı belirtildi.

KAPATILAN YOLLAR

24 Ekim Cumartesi günü saat 05.45'ten program bitimine kadar Adnan Menderes Bulvarı'nın (Vatan Caddesi) gidiş ve geliş yönleri trafiğe kapatılacak.

Bunun yanı sıra Vatan Caddesi'ne bağlantı sağlayan şu güzergahlarda da trafik kısıtlaması uygulanacak:

D-100 kuzey ve güney istikametinden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri

Yıl Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri

Edirnekapı'dan Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri

Oğuzhan Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri

Sofular Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri

Halıcılar Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri

Akdeniz Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri

Akşemsettin Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri

Ordu Caddesi'nden ve Atatürk Bulvarı'ndan Aksaray yönünden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri

Keçeci Meydan Sokak'tan Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri

Hal Yolu'nun güneyinden Vatan Caddesi girişleri

Adnan Menderes Bulvarı'na (Vatan Caddesi) çıkan tüm cadde ve sokaklar

Tatlıpınar Caddesi'nden Vatan Caddesi'ne katılım

Kaleboyu Caddesi'nden Vatan Caddesi'ne katılım

Sulukule Caddesi'nden (Kaleiçi'nden) Vatan Caddesi'ne katılım

Trafik düzenlemesinin 24 Ekim'deki prova ile 29 Ekim'deki resmi geçit töreni kapsamında uygulanacağı açıklandı.

ALTERNATİF GÜZERGAHLAR

Vatan Caddesi ve bağlantı yollarındaki trafik kısıtlaması sırasında sürücülerin kullanabileceği alternatif güzergahlar arasında Turgut Özal Millet Caddesi, Fevzipaşa Caddesi, Atatürk Bulvarı, D-100 Karayolu ve O-3 Hal Yolu bulunuyor.

İstanbul Valiliğinin trafik tedbirleri kapsamında 58 noktada 22 ekip, 28 MTS unsuru, 36 yaya personel ve 3 çekici olmak üzere toplam 111 personelin görevlendirileceği bildirildi.

Trafik kısıtlamalarının 24 Ekim Cumartesi günü saat 05.45'ten program bitimine kadar uygulanacağı, 29 Ekim Perşembe günü de resmi geçit töreni nedeniyle aynı güzergahlarda tedbir alınacağı belirtildi.