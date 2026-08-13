Var Mısın Yok Musun neden yok, bugün Var Mısın Yok Musun yok mu, Var Mısın Yok Musun hangi günler var, günü mü değişti?

Esra Erol'un sunumuyla ekrana gelen Var Mısın Yok Musun'un yayın günlerinde son dönemde değişiklik yaşandı. İzleyiciler "Var Mısın Yok Musun hangi günler var, günü mü değişti, bugün neden yok?" sorularına yanıt ararken, programın yeni bölümlerinin yayın takvimi de merak konusu oldu. Güncel yayın planına göre yarışmanın yeni bölümleri önceki düzenden farklı günlerde izleyiciyle buluşuyor.

VAR MISIN YOK MUSUN NEDEN YOK? BUGÜN YAYINLANMAYACAK

Var Mısın Yok Musun izleyicileri, programın bugün neden ekrana gelmediğini araştırıyor. ATV'nin yayın akışında yapılan değişiklikle birlikte yarışmanın yayın günlerinde düzenlemeye gidildi. ATV'den yapılan açıklamaya göre Var Mısın Yok Musun artık salı ve çarşamba günleri ekrana gelecek.

Bu nedenle programı bugün izlemek isteyen izleyiciler, "Var Mısın Yok Musun neden yok?", "Bugün Var Mısın Yok Musun yayınlanacak mı?" ve "Var Mısın Yok Musun günü mü değişti?" sorularına yanıt arıyor. İşte yarışmanın yeni yayın günleri...

VAR MISIN YOK MUSUN NEDEN YOK?

Var Mısın Yok Musun'un bugün yayınlanmamasının nedeni, programın yayın günlerinin değiştirilmesi oldu. ATV tarafından yapılan açıklamaya göre yarışma artık salı ve çarşamba günleri izleyici karşısına çıkacak.

Daha önce farklı günlerde yayınlanan programın yeni yayın takvimiyle birlikte izleyicilerin ekran başında olduğu günlerde de değişiklik yaşandı. Bu nedenle bugün ATV ekranlarında Var Mısın Yok Musun'un yeni bölümünü görmek isteyen izleyiciler programa ulaşamayacak.