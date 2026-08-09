Vanspor Kayserispor maçı hangi kanalda, Vanspor Kayserispor maçı nereden CANLI izlenir?

Futbolseverler, Vanspor ile Kayserispor arasında oynanacak karşılaşma öncesinde maçın yayın detaylarını merak ediyor. Vanspor Kayserispor maçı nereden CANLI izlenir, maç saat kaçta başlayacak ve hangi kanaldan yayınlanacak sorularına yanıt aranırken, karşılaşmanın tüm yayın bilgileri haberimizde yer alıyor.

VANSPOR KAYSERİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA? VANSPOR KAYSERİSPOR MAÇI NEREDEN CANLI İZLENİR?

Vanspor ile Kayserispor, Trendyol 1. Lig kapsamında futbolseverlerin merakla beklediği mücadelede karşı karşıya gelecek. Karşılaşmayı canlı takip etmek isteyen taraftarlar, Vanspor Kayserispor maçı hangi kanalda, saat kaçta ve nereden CANLI izlenir? sorularına yanıt arıyor. Mücadelenin yayınlanacağı kanallar, maç saati ve stadyum bilgileri belli oldu.

Vanspor Kayserispor maçı öncesinde futbolseverler, karşılaşmanın yayın detaylarını araştırıyor. Vanspor Kayserispor maçı nereden CANLI izlenir sorusunun yanıtı merak edilirken, mücadele Bein Sports Max 1 ve TRT Kurdi ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. İşte karşılaşmanın yayın kanalı, tarihi, saati ve oynanacağı stadyuma ilişkin tüm bilgiler...

VANSPOR KAYSERİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Vanspor ile Kayserispor arasındaki Trendyol 1. Lig karşılaşması Bein Sports Max 1 ve TRT Kurdi kanallarından canlı olarak yayınlanacak. Maçı ekran başından takip etmek isteyen futbolseverler, ilgili yayın platformları üzerinden karşılaşmayı izleyebilecek.

VANSPOR KAYSERİSPOR MAÇI BEIN SPORTS MAX 1 CANLI İZLE

Vanspor Kayserispor maçını Bein Sports Max 1 üzerinden takip etmek isteyen izleyiciler, kanalın yayın platformlarındaki kanal numarasından karşılaşmaya ulaşabilecek. Bein Sports Max 1, Digiturk 82. kanal üzerinden izlenebiliyor. Kanal ayrıca Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak yayın yapıyor.

VANSPOR KAYSERİSPOR MAÇI TRT KURDİ CANLI İZLE

Karşılaşmayı TRT Kurdi ekranlarından izlemek isteyen futbolseverler ise farklı platformlardaki kanal numaralarını kullanabilecek. TRT Kurdi; Digiturk 58, D-Smart 106, Kablo TV 100, Tivibu 36 ve Turkcell TV+ 180. kanal üzerinden izlenebiliyor. TRT Kurdi, Türksat uydusu ve internet üzerinden de şifresiz olarak yayın yapıyor.

VANSPOR KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Vanspor ile Kayserispor arasındaki Trendyol 1. Lig mücadelesi 9 Ağustos 2026 Pazar günü oynanacak. Futbolseverler, iki takımın karşı karşıya geleceği mücadeleyi canlı yayın üzerinden takip edebilecek.

VANSPOR KAYSERİSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Vanspor Kayserispor maçı saat 21.30'da başlayacak. Karşılaşmayı canlı izlemek isteyen taraftarlar, maç saatinde Bein Sports Max 1 veya TRT Kurdi ekranlarından mücadeleyi takip edebilecek.

VANSPOR KAYSERİSPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Vanspor ile Kayserispor arasındaki mücadele Van'da bulunan Atatürk Şehir Stadyumu'nda oynanacak. İki takım, Trendyol 1. Lig karşılaşmasında sahadan galibiyetle ayrılmak için mücadele edecek.

VANSPOR KAYSERİSPOR MAÇI CANLI İZLEME BİLGİLERİ

Futbolseverlerin merak ettiği Vanspor Kayserispor maçı hangi kanalda? sorusunun yanıtı belli oldu. Karşılaşma Bein Sports Max 1 ve TRT Kurdi kanallarından canlı yayınlanacak. Mücadele 9 Ağustos 2026 Pazar günü saat 21.30'da başlayacak ve Van Atatürk Şehir Stadyumu'nda oynanacak.