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Van su kesintisi ne zaman bitecek, Van'da sular ne zaman gelecek, hangi mahallelerde su kesintisi yaşanacak? VASKİ'nin duyurduğu 3 günlük su kesintisi, etkilenecek mahalleler, kesintinin nedeni ve tankerle su desteğine ilişkin merak edilen tüm detayları haberimizde derledik.

VAN SU KESİNTİSİ NE ZAMAN BAŞLADI?

VASKİ'nin açıklamasına göre ana isale hattı, 29 Kasım 2026 Pazar gecesi kademeli olarak kapatılmaya başlandı. Hattın kapatılmasıyla birlikte etkilenen mahallelerde su kesintisi ve basınç düşüklüğü yaşanıyor. Kesintinin yaklaşık 3 gün sürmesi bekleniyor.

VAN'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

VASKİ, etkilenen mahallelere suyun 2 Aralık 2026 Çarşamba günü saat 00.00'da yeniden verilmesini hedefliyor. Ancak hava koşulları ya da öngörülemeyen bir durum yaşanması halinde bu tarihin değişebileceği belirtildi. Çalışmaların planlanandan erken tamamlanması halinde sular daha önce de verilebilecek.

HANGİ MAHALLELERDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAK?

VASKİ'nin duyurusuna göre su kesintisinden etkilenecek 14 mahalle şöyle:

Köprüler, Dönemeç, Mülk, Gölkaşı, Andaç, Çiçekli, Dilkaya, Köşk, Çayırbaşı, Kıyıcak, Eski Cami, Yeni Cami, Yeni Mahalle ve Süphan.

Bu mahallelerin tamamında ya da bir bölümünde su kesintisi ve basınç düşüklüğü yaşanması bekleniyor.

SU KESİNTİSİNİN NEDENİ NE?

VASKİ, Bejingir Ana Kaynağı'ndan şehre su taşıyan 1500 milimetre çapındaki ana isale hattında arıza tespit etti. Edremit yolu üzerinde ekim ayında meydana gelen arızaya ekipler o dönemde hattı kapatmadan müdahale etmiş ve kesinti yaşanmasının önüne geçmişti. Arızanın kalıcı olarak giderilmesi için ise hattın kapatılmasına karar verildi.

TANKERLE SU DESTEĞİ VERİLECEK

VASKİ, kesinti süresince etkilenen mahallelerdeki vatandaşların su ihtiyacının tankerlerle karşılanacağını açıkladı. Tankerlerle su desteği, kesinti boyunca 7 gün 24 saat kesintisiz sürecek.

VAN SU KESİNTİSİ NASIL SORGULANIR?

Van'daki planlı ve arıza kaynaklı su kesintileri, VASKİ'nin resmi internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından takip edilebiliyor. Vatandaşlar, kesinti ve tanker desteğiyle ilgili bilgi almak için VASKİ'nin çağrı merkezini de arayabiliyor.

SU KESİNTİSİNE KARŞI ALINACAK ÖNLEMLER

Kesintinin 3 gün sürecek olması nedeniyle etkilenen mahallelerde yaşayan vatandaşların, içme ve kullanma suyu ihtiyaçlarını planlaması önem taşıyor. Kesinti sırasında açık unutulan muslukların, sular geldiğinde taşkınlara yol açmaması için kapatılması gerekiyor. Sular yeniden verildiğinde borulardaki hava nedeniyle bir süre bulanık su akabileceği için musluklardan bir süre su akıtılması, su depolarının ve hidroforların da kontrol edilmesi öneriliyor.