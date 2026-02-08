Haberler

Valencia Real Madrid maçı hangi kanalda? Valencia Real Madrid nereden CANLI izlenir?

Valencia Real Madrid maçı hangi kanalda? Valencia Real Madrid nereden CANLI izlenir?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Valencia ile Real Madrid arasındaki La Liga mücadelesinin hangi kanalda yayınlanacağı ve maçın canlı izleme bilgileri futbolseverler tarafından merak ediliyor. Valencia Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak, hangi kanalda ve nereden CANLI izlenebilecek? İşte karşılaşmaya dair yayıncı kanal ve canlı yayın detayları…

İspanya La Liga'da haftanın en çok beklenen karşılaşmalarından biri olan Valencia Real Madrid maçı için geri sayım başladı. Futbol tutkunları, Valencia Real Madrid maçı hangi kanalda yayınlanacak, karşılaşma nereden CANLI izlenir sorularına yanıt arıyor. Dev maçın yayın saati, kanalı ve canlı yayın bilgileri haberimizde…

VALENCIA – REAL MADRID MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

İspanya La Liga'da haftanın en dikkat çeken karşılaşmalarından biri Valencia ile Real Madrid arasında oynanacak. Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren mücadele, futbolseverler tarafından canlı yayın bilgileriyle birlikte merak ediliyor. Valencia – Real Madrid maçı, Türkiye'de farklı platformlar üzerinden canlı olarak takip edilebilecek.

VALENCIA – REAL MADRID MAÇI HANGİ KANALLARDAN CANLI YAYINLANACAK?

Valencia ile Real Madrid arasında oynanacak La Liga mücadelesi, S Sport, S Sport Plus ve Idman TV ekranlarından canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı izlemek isteyen futbolseverler, yayıncı platformların uydu, kablo ve dijital seçeneklerinden faydalanabilecek.

VALENCIA – REAL MADRID MAÇI S SPORT PLUS CANLI YAYIN BİLGİLERİ

S Sport Plus, karşılaşmayı internet üzerinden ve numaralı kanallar aracılığıyla canlı olarak yayınlayacak. Platform, Türksat uydusu ve dijital yayın seçenekleri üzerinden şifreli olarak izlenebiliyor.

VALENCIA – REAL MADRID MAÇI IDMAN TV CANLI YAYIN BİLGİLERİ

Idman TV, Valencia – Real Madrid maçını Azerspace 46E uydu yayını ve internet platformları üzerinden canlı olarak ekranlara getirecek. Yayın, uydu ve dijital mecralarda şifreli şekilde izlenebiliyor.

VALENCIA – REAL MADRID MAÇI S SPORT CANLI YAYIN BİLGİLERİ

S Sport kanalı, karşılaşmayı Kablo TV 240, Tivibu 73, Turkcell TV+ 77 ve Vodafone TV 11 numaralı kanallar üzerinden futbolseverlerle buluşturacak. Yayın, uydu ve internet platformları aracılığıyla şifreli olarak gerçekleştirilecek.

Valencia Real Madrid maçı hangi kanalda? Valencia Real Madrid nereden CANLI izlenir?

VALENCIA – REAL MADRID MAÇI HANGİ GÜN OYNANACAK?

Valencia ile Real Madrid arasındaki İspanya La Liga mücadelesi, 08 Şubat Pazar günü oynanacak.

VALENCIA – REAL MADRID MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Zorlu Valencia – Real Madrid karşılaşması, 23.00'te başlayacak.

VALENCIA – REAL MADRID MAÇI NEREDE OYNANACAK?

İki ekip arasındaki kritik La Liga maçı, Valencia'nın evi olan Mestalla Stadyumu'nda oynanacak.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe, Anderson Talisca'nın sözleşmesini uzattı

Beklenen oldu! Fenerbahçe'de yıldız isimle 2 yıllık imza atıldı
Alman damadın bayrak hassasiyeti! Davetlileri bakın nasıl karşıladı

Alman damadın bayrak hassasiyeti! Davetlileri bakın nasıl karşıladı
Pınar Altuğ'dan, Fatih Ürek'in cenazesiyle başlayan tartışmanın ateşini harlayacak sözler

Pınar Altuğ'dan "cenaze" tartışmasının ateşini harlayacak sözler
İnfial yaratan kare! Fotoğraftaki 2 detay dünyayı ayağa kaldırdı

İnfial yaratan kare! Fotoğraftaki 2 detay dünyayı ayağa kaldırdı
Fenerbahçe, Anderson Talisca'nın sözleşmesini uzattı

Beklenen oldu! Fenerbahçe'de yıldız isimle 2 yıllık imza atıldı
Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde kazanan son topta belli oldu

Derbide kazanan son topta belli oldu
RAMS Başakşehir kaybetmeyi unuttu! Bir galibiyet daha

Bu takımı kim durduracak?