Valencia Real Madrid maçı hangi kanalda? Valencia Real Madrid nereden CANLI izlenir?

İspanya La Liga'da haftanın en çok beklenen karşılaşmalarından biri olan Valencia Real Madrid maçı için geri sayım başladı. Futbol tutkunları, Valencia Real Madrid maçı hangi kanalda yayınlanacak, karşılaşma nereden CANLI izlenir sorularına yanıt arıyor. Dev maçın yayın saati, kanalı ve canlı yayın bilgileri haberimizde…

VALENCIA – REAL MADRID MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

İspanya La Liga'da haftanın en dikkat çeken karşılaşmalarından biri Valencia ile Real Madrid arasında oynanacak. Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren mücadele, futbolseverler tarafından canlı yayın bilgileriyle birlikte merak ediliyor. Valencia – Real Madrid maçı, Türkiye'de farklı platformlar üzerinden canlı olarak takip edilebilecek.

VALENCIA – REAL MADRID MAÇI HANGİ KANALLARDAN CANLI YAYINLANACAK?

Valencia ile Real Madrid arasında oynanacak La Liga mücadelesi, S Sport, S Sport Plus ve Idman TV ekranlarından canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı izlemek isteyen futbolseverler, yayıncı platformların uydu, kablo ve dijital seçeneklerinden faydalanabilecek.

VALENCIA – REAL MADRID MAÇI S SPORT PLUS CANLI YAYIN BİLGİLERİ

S Sport Plus, karşılaşmayı internet üzerinden ve numaralı kanallar aracılığıyla canlı olarak yayınlayacak. Platform, Türksat uydusu ve dijital yayın seçenekleri üzerinden şifreli olarak izlenebiliyor.

VALENCIA – REAL MADRID MAÇI IDMAN TV CANLI YAYIN BİLGİLERİ

Idman TV, Valencia – Real Madrid maçını Azerspace 46E uydu yayını ve internet platformları üzerinden canlı olarak ekranlara getirecek. Yayın, uydu ve dijital mecralarda şifreli şekilde izlenebiliyor.

VALENCIA – REAL MADRID MAÇI S SPORT CANLI YAYIN BİLGİLERİ

S Sport kanalı, karşılaşmayı Kablo TV 240, Tivibu 73, Turkcell TV+ 77 ve Vodafone TV 11 numaralı kanallar üzerinden futbolseverlerle buluşturacak. Yayın, uydu ve internet platformları aracılığıyla şifreli olarak gerçekleştirilecek.

VALENCIA – REAL MADRID MAÇI HANGİ GÜN OYNANACAK?

Valencia ile Real Madrid arasındaki İspanya La Liga mücadelesi, 08 Şubat Pazar günü oynanacak.

VALENCIA – REAL MADRID MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Zorlu Valencia – Real Madrid karşılaşması, 23.00'te başlayacak.

VALENCIA – REAL MADRID MAÇI NEREDE OYNANACAK?

İki ekip arasındaki kritik La Liga maçı, Valencia'nın evi olan Mestalla Stadyumu'nda oynanacak.