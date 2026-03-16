Uzak Şehir neden yok, Uzak Şehir bugün yok mu, Uzak Şehir yeni bölüm ne zaman yayınlanacak, kandil programından sonra yayınlanacak mı?

"Uzak Şehir" hayranları bugün televizyon başında yeni bölümü beklerken sürpriz bir gelişme yaşandı: Dizi ekranlarda yok. Dizinin neden yayınlanmadığı, yeni bölümün hangi tarihte geleceği ve kandil programının yayın akışına etkisi merak konusu oldu. Detaylar ve resmi açıklamalar haberimizde…

UZAK ŞEHİR BU AKŞAM NEDEN YOK?

Uzak Şehir dizisinin 16 Mart Pazartesi akşamı yayınlanmaması, Kadir Gecesi nedeniyle kanalların özel yayın akışından kaynaklanıyor. Ramazan ayının en önemli gecelerinden biri olarak kabul edilen Kadir Gecesi'nde televizyon kanalları özel programlara yer verebiliyor. Bu kapsamda saat 19.30'da Kandil Gecesi Özel programı izleyicilerle buluşacak.

Pazartesi akşamlarının dikkat çeken yapımlarından biri olan Uzak Şehir, bu hafta Kanal D yayın akışında yer almadı. Kanal, dizinin yerine bu akşam saat 19.30'da Kandil Gecesi Özel programını izleyiciyle buluşturacak. Kandil programının ardından ise saat 21.00'de Uzak Şehir dizisinin tekrar bölümü ekranlara gelecek.

YENİ BÖLÜM TARİHİ BELLİ OLDU

Uzak Şehir dizisinin merakla beklenen yeni bölümü 23 Mart 2026 Pazartesi günü aynı saatinde izleyiciyle buluşacak.

UZAK ŞEHİR 54. BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Dizi, önümüzdeki hafta pazartesi günü, yani 23 Mart 2026 tarihinde 54. bölümüyle tekrar ekranlarda olacak. Böylece Uzak Şehir, normal yayın gününde Kanal D'de kaldığı yerden izleyicisiyle buluşmaya devam edecek.

UZAK ŞEHİR DİZİSİ KONUSU

Kanal D'nin popüler yapımlarından Uzak Şehir, dramatik hikâyesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Dizi, Kanada'da yaşayan Alya'nın eşinin vefatının ardından oğluyla birlikte Mardin'e gelmesini ve burada Albora ailesiyle yaşadığı büyük mücadeleyi konu alıyor.

16 Mart Pazartesi 2026 yayın akışı

07:00 İkizler Memo - Can

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:15 Arda'nın Ramazan Mutfağı

14:00 Gelinim Mutfakta

16:45 Arka Sokaklar

18:00 Bir Ramazan Akşamı

19:30 Kandil Gecesi Özel

21:00 Uzak Şehir (Tekrar)

00:30 Eşref Rüya

02:15 Beyaz'la Joker

04:15 M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti