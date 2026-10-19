Uzak Şehir 69. bölüm full HD tek parça nereden izlenir, Uzak Şehir CANLI izleme linki var mı?

Kanada’dan küçük oğluyla birlikte Mardin’e gelen Alya’nın, vefat eden eşinin son dileğini yerine getirmek için verdiği mücadeleyi konu alan Uzak Şehir, derin duygularla örülü hikâyesi ve etkileyici atmosferiyle öne çıkıyor. Peki, dizinin 69. bölümü nereden izlenebilir? İşte Uzak Şehir’in yeni bölümüyle ilgili merak edilen tüm ayrıntılar…

UZAK ŞEHİR 69. BÖLÜM FULL HD TEK PARÇA İZLE! SON BÖLÜM DETAYLARI

Boran'ın iyileşmesinin ardından Alya ile Cihan odaları ayırdı! Hastaneye gitmek için hazırlanan Alya, kendi odasına müsaade alarak girmek zorunda, Cihan ise onun geri dönüşünü dört gözle bekliyor.

DİZİNİN HİKAYESİ VE GENEL KURGUSU

Kanada’dan küçük oğluyla birlikte Mardin’e dönen Alya’nın, vefat eden eşinin son isteğini yerine getirme mücadelesi etrafında şekillenen Uzak Şehir, duygusal derinliğiyle dikkat çekiyor. Güçlü hikaye örgüsü ve dramatik anlatımıyla izleyenleri kendine çeken dizi, her bölümünde yeni sırları ortaya çıkarıyor. Peki, Uzak Şehir’in 69. bölümü hangi platformlardan izlenebilir? İşte son bölüme dair merak edilen ayrıntılar ve izleme alternatifleri...

UZAK ŞEHİR KONUSU

Alya, Cihan’ın evlenme teklifini geri çevirir. Bu karar üzerine Cihan, Albora hakkındaki şikayetini geri çekmekten vazgeçer ve dava süreci resmen başlar. Alya’nın bu adımı, Sadakat’in son hamlesini yapmasına neden olur; ancak bu plan, Alya’nın öfkesini dindirmek yerine daha da körükler. Öte yandan, Demir bu karmaşayı kendi lehine çevirmek ister ve Alya’yı kendi tarafına çekmek için harekete geçer.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Enver ile Alya evlenmekten vazgeçer fakat herkesin onları evli sanması için yüzüklerini takar. Cihan, Alya'nın gelinliğini koliden çıkartıp yırtar.

Kartal, yalnızlıktan annesinin mezarına sığınan Alya'yı kanatları altına alabilmek için neler yapacak?

Alya, karnına saplanan ağrıyla hastaneye gidip ultrason çektirir. Peki bu ağrının sebebi bir bebek mi?

Cihan, Alya'yla artık bir bağı kalmadığına inanır. Fakat esas bağı Alya'nın kendisindedir...

Alya gelinliğini paramparça edilmiş şekilde görünce Cihan'la göz göze geliyor...

OYUNCU KADROSU

Dizinin başrollerinde Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal yer alıyor. Kadroda ayrıca Gonca Cilasun, Müfit Kayacan, Alper Çankaya, Ferit Kaya, Sahra Şaş, Dilin Döğer, Atakan Özkaya, İlkay Kayku, Nazmi Kırık, Mine Kılıç, Sinan Demirer, Zeynep Kankonde, Muttalip Müjdeci, Barış Yalçın, Burak Şafak, Mehmet Polat, Yunus Eski, Yaren Güldiken ve Kuzey Gezer gibi deneyimli oyuncular bulunuyor.

GEÇEN BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Alya’nın özgu¨rlu¨ğu¨ne kavuşması, Cihan’la arasındaki savaşı bitirmek yerine çok daha sert bir noktaya taşır. Oğlundan ayrı kalma ihtimaliyle karşı karşıya kalan Alya, geri adım atmamaya kararlıyken Cihan da onu ve C. Deniz’i kaybetmemek için kendi kurallarını koyar. İkisi arasındaki aşk, bu kez yerini kimsenin kolay kolay geri dönemeyeceği bu¨yu¨k bir restleşmeye bırakacaktır. Albora ailesinin u¨zerindeki tehlike ise giderek bu¨yu¨r. Cihan bir yandan ailesini hedef alan gu¨çlerle mu¨cadele ederken, karşısında giderek genişleyen bir cephe olduğunu fark eder. Kartal’ın sessizce attığı adımlar ve Ateş’in kurduğu yeni ittifaklar, yaklaşan savaşın habercisidir. Nare’nin yaşadığı kırılma aile içinde yeni yaralar açarken, Kaya ve Zerrin arasındaki gerilim de giderek tehlikeli bir hâl alır. Herkes kendi savaşının içine çekilirken, Alya’nın vereceği beklenmedik bir karar Cihan’la arasındaki bu¨tu¨n dengeleri altu¨st edecektir.