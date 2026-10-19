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Canlı anlatım: Derbide heyecan çok yüksek

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Canlı anlatım: Derbide heyecan çok yüksek
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Trendyol Süper Lig'de 8. haftanın kapanış maçında Trabzonspor ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor. Karşılaşma golsüz eşitlikle devam ediyor.

Trendyol Süper Lig'de 8. haftanın kapanış maçında Trabzonspor ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor. Karşılaşma golsüz eşitlikle devam ediyor. 

İLK 11'LER

Trabzonspor: Onana, Pina, Savic, Nwaiwu, Cabral, Fabinho, Ozan Tufan, Muçi, Muhammed Salah, Aral Şimşir, Franculino

Beşiktaş: Nübel, Murillo, Agbadou, Emirhan, Rıdvan, Salih, Miretti, Olaitan, Cerny, Trossard, Vlahovic

CANLI ANLATIM:

4'  Trabzonspor soldan etkili geldi! Cabral ortasını yaptı, Rıdvan son anda araya girerek topu taca gönderdi.

3'  Cabral ile Cerny’nin mücadelesinde Cabral yerde kaldı. Hakem Cihan Aydın faul düdüğünü çaldı.

2'  Trabzonspor kendi yarı sahasında pas yaparak oyunu kurmaya çalışıyor.

1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı. Her iki takıma da başarılar dileriz. 

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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