Uzak Şehir 64. bölüm fragmanı yayınlandı mı, yeni bölüm fragman linki var mı?
Geniş oyuncu kadrosu, büyüleyici atmosferi ve güçlü hikaye kurgusuyla dikkat çeken Uzak Şehir, 63. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Her sahnesiyle temposunu koruyan yapım, yeni bölüm gelişmeleriyle de adından söz ettirdi.
Pazartesi akşamlarının sevilen dizisi, farklı anlatımı ve derin karakter ilişkileriyle izleyiciyi ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Dizinin takipçileri ise şimdiden 64. bölüm fragmanı yayımlandı mı? Tanıtım videosu çıktı mı? sorularına yanıt arıyor. Peki, büyük bir merakla beklenen yeni bölüm fragmanı paylaşıldı mı?
UZAK ŞEHİR KONUSU
Meryem’in eski kocası, Alya için tehdit oluşturmaya başlayınca Cihan, onu korumak için tüm önlemleri alır. Alya ise Boran’la yaptığı anlaşmayı çiğnememek adına Cihan’a karşı direnir ve oğlundan ayrı kalmamak için süreci kendi bildiği şekilde yönetmeye karar verir. Öte yandan Cihan ve Alya’nın desteğini alan Kaya, kaçırdığı bebekle ilgili şüphelerini ortadan kaldırmak için DNA testi yaptırır. Bu sırada konağa adım atan Müjgan da Meryem’in konakta kalabilmesi için tehlikeli bir hamle yapar. Bu hamleyi sezen Sadakat ise içine düşen şüpheyi büyütmeye karar verir. Albora’da tüm bunlar yaşanırken, Alya’nın etrafında fark etmediği bir tehlike giderek büyümektedir. Engin’in iyi niyetle yaptığı davetin masum olmaması hem Alya’yı hem de Cihan Deniz’i büyük bir riskin içine sürükler. Cihan, Alya’yı tehlikeden uzak tutmaya çalışırken kontrolü elinde tutmayı başarabilecek midir?
YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK
Alya ve Cihan düğünlerine hazırlanırken Meryem, çocuğunun Cihan'dan olduğuna emin olmadan ona söylemek istemez. Diğer yandan Müjgan, Boran'a Serhat'ın kendi çocuğu olmadığını itiraf eder.
Demir'e dönen Zerrin, arabasını uçurumun kenarından aşağıya iter. Kaya ise bu kez sert bir dille Zerrin'i kovar.
Boran, silahını alıp gelince ortalık bir anda kıyamet meydanına döner! Peki Alya, Cihan'dan vazgeçecek mi?
OYUNCU KADROSU
Dizinin başrollerinde Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal yer alıyor. Kadroda ayrıca Gonca Cilasun, Müfit Kayacan, Alper Çankaya, Ferit Kaya, Sahra Şaş, Dilin Döğer, Atakan Özkaya, İlkay Kayku, Nazmi Kırık, Mine Kılıç, Sinan Demirer, Zeynep Kankonde, Muttalip Müjdeci, Barış Yalçın, Burak Şafak, Mehmet Polat, Yunus Eski, Yaren Güldiken ve Kuzey Gezer gibi deneyimli oyuncular bulunuyor.
GEÇEN BÖLÜMDE YAŞANANLAR
Feyyaz’ın konağa uzanan kanlı hamlesinin ardından Cihan artık bu hesabı kapatmaya karar verir. Bu kez öfkesiyle değil aklıyla hareket eden Cihan, kurduğu planla Feyyaz’ı en güvende hissettiği yerde köşeye sıkıştırır.
Öte yandan Sadakat’in dikkati bu kez konağın içinde sessizce yürüttüğü gerçeğe çevrilir. Meryem’in sakladığı sırrın peşine düşen Sadakat, beklemediği bir gerçekle yüzleşir. Köşeye sıkışan Meryem, yıllardır taşıdığı yükü anlatmak zorunda kalırken; Sadakat bu kez her şeyi değiştirecek sessiz ama tehlikeli bir adım atar. O adım, yalnızca bir sırrı değil, geleceği de geri dönülmez şekilde değiştirecek bir kapıyı aralar.
Kaya ise bebeğine kavuşma arzusu uğruna, Zerrin’e karşı içinde büyüttüğü öfkeyi artık kontrol edemez hale gelir. Yaralarıyla hareket etmeye başlaması, Zerrin’le arasındaki savaşı daha da sertleştirirken; bu çatışmanın tam ortasında kalan Demir için de yolun sonu görünmeye başlar.
Albora cephesinde savaş büyürken bu kez karşılarına Bulgarlar çıkar. Açılan yeni cepheler, Cihan’ı Alya’dan bir kez daha uzaklaştırmaya çalışırken; Boran da kendini dönüşü olmayan bir tehdidin içinde bulur. Cihan’ın yaptığı hamle yalnızca düşmanlarının değil, Boran’ın kaderini de değiştirecek kadar büyüktür. Ancak bunun karşılığında Boran’dan, yıllardır kopamadığı en büyük bağı çözmesini ister.
Verilen bütün savaşların ardından Alya ile Cihan, ilk kez Boran’ın gölgesinden gerçekten uzaklaşabilecekleri bir eşiğe gelirler. Ve Cihan, yaşanan onca acının, savaşın ardından Alya’ya; kalbinin artık yalnızca ona ait olduğunu hissettiren bir adım atar.
UZAK ŞEHİR 64. BÖLÜM FRAGMANI
Dizinin 64. bölüme ait fragmanı henüz yayımlanmadı.