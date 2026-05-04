Uzak Şehir 61. bölüm fragmanı yayınlandı mı, yeni bölüm fragman linki var mı?
Geniş oyuncu kadrosu, büyüleyici atmosferi ve güçlü hikaye kurgusuyla dikkat çeken Uzak Şehir, 56. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Her sahnesiyle temposunu koruyan yapım, yeni bölüm gelişmeleriyle de adından söz ettirdi.
Pazartesi akşamlarının sevilen dizisi, farklı anlatımı ve derin karakter ilişkileriyle izleyiciyi ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Dizinin takipçileri ise şimdiden 61. bölüm fragmanı yayımlandı mı? Tanıtım videosu çıktı mı? sorularına yanıt arıyor. Peki, büyük bir merakla beklenen yeni bölüm fragmanı paylaşıldı mı?
UZAK ŞEHİR KONUSU
Alya, Cihan'ın şartlı evlilik teklifine olumlu yanıt vermez. Bunun üzerine Cihan, Albora hakkındaki şikayetinden geri adım atmaz ve Alya kendisini bir anda mahkeme sürecinin ortasında bulur. Alya'nın bu kararı, Sadakat'in son kozunu oynamasına neden olur; ancak bu girişim, Alya'yı ikna etmek yerine daha da öfkelendirir. Alya'nın kararsızlığını fark eden Demir ise bu durumu kendi lehine çevirmek ister ve onu kendi safına çekmeye çalışır.
YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK
UÇURTMA GÜNÜNDE DUYGULARIN GÖLGESİ
Alya ve Cihan, küçük Cihan ve Serhat ile birlikte gökyüzünde uçurtmalarla keyifli bir gün geçirirken, aralarındaki yoğun duygusal bağ dikkat çeker. Ancak bu sıcak anların içinde bile gerilim yavaş yavaş kendini hissettirmeye başlar.
MERYEM’İN İÇSEL YIKIMI
Alya ile Cihan arasındaki yakınlığı uzaktan izleyen Meryem, gördükleri karşısında duygularına hâkim olamaz. İçine attığı hisler giderek büyürken, gözyaşları sessizliğini bozar.
SADAKAT’İN ŞÜPHELERİ DERİNLEŞİYOR
Serhat’ın Cihan’ın oğlu olabileceğine dair şüpheleri artan Sadakat, gerçeği ortaya çıkarmak için kapsamlı bir araştırma yapmaya karar verir. Bu süreçte sırlar giderek daha karmaşık bir hale gelir.
ENGİN’İN DAVETİ VE TEHLİKENİN İLK İŞARETİ
Engin’in düzenlediği etkinliğe katılan Alya ve Deniz, beklenmedik bir olayın ortasında kalır. Olayların kontrolden çıkmasıyla birlikte Cihan, onları kurtarmak için harekete geçip geçemeyeceği konusunda zorlanır.
AİLE İÇİNDE SERT KARARLAR VE YENİ GERİLİMLER
Kaya, kızına kavuşmasının ardından Zerrin’e mesafe koyar ve çocuğunu görmesini yasaklar. Bu durum Zerrin’i derinden sarsarken, teselliyi Şahin’in yanında bulur. Aile içindeki çatışmalar daha da keskinleşir.
ENGİN’İN GİZLİ PLANI VE KONTROLDEN ÇIKAN ÖFKE
Alya’nın Engin’in davetini kabul etmesi, Cihan’ı öfkeye sürükler. Ancak Engin’in asıl niyeti henüz açığa çıkmamıştır ve Alya ile küçük Cihan’ı da kapsayan daha büyük bir planın parçası olduğu ortaya çıkar.
OYUNCU KADROSU
Dizinin başrollerinde Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal yer alıyor. Kadroda ayrıca Gonca Cilasun, Müfit Kayacan, Alper Çankaya, Ferit Kaya, Sahra Şaş, Dilin Döğer, Atakan Özkaya, İlkay Kayku, Nazmi Kırık, Mine Kılıç, Sinan Demirer, Zeynep Kankonde, Muttalip Müjdeci, Barış Yalçın, Burak Şafak, Mehmet Polat, Yunus Eski, Yaren Güldiken ve Kuzey Gezer gibi deneyimli oyuncular bulunuyor.
GEÇEN BÖLÜMDE YAŞANANLAR
Boran’ın açtığı video Meryem’in saklamaya çalıştığı gerçeği ortaya döker. Dengeler bir anda değişir. Suskunluklar sorgulanır. Ve en çok Alya ile Cihan arasındaki o ince çizgi çatırdar. Alya uzaklaştıkça, Cihan kontrolden çıkar. Kıskançlık büyür. Ve Cihan, Engin’le karşı karşıya gelir. Alya ise ilk kez bu öfkenin nereye varabileceğini görür. Nare’nin bebeğiyle ilgili gelişme, aileyi sarsar. Cihan, Alya’yla arasındaki çatlakla cebelleşirken başka bir izin peşine düşer. Zerrin’in süt anneliği üzerinden başlayan iz görünenin çok ötesine uzanır. Kaya şüphelenir. Ve bu kez peşini bırakmaz. Meryem’in Cihan’dan istediği yardım ise hiç beklenmeyen bir ismin kapısını aralar. Gerçekler ortaya çıktıkça hiçbir şey eskisi gibi kalmayacaktır.
UZAK ŞEHİR 61. BÖLÜM FRAGMANI
Dizinin 61. bölüme ait fragmanı henüz yayımlanmadı.