Uzak Şehir 61. bölüm fragmanı yayınlandı mı, yeni bölüm fragman linki var mı?

Pazartesi akşamlarının sevilen dizisi, farklı anlatımı ve derin karakter ilişkileriyle izleyiciyi ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Dizinin takipçileri ise şimdiden 61. bölüm fragmanı yayımlandı mı? Tanıtım videosu çıktı mı? sorularına yanıt arıyor. Peki, büyük bir merakla beklenen yeni bölüm fragmanı paylaşıldı mı?

UZAK ŞEHİR KONUSU

Alya, Cihan'ın şartlı evlilik teklifine olumlu yanıt vermez. Bunun üzerine Cihan, Albora hakkındaki şikayetinden geri adım atmaz ve Alya kendisini bir anda mahkeme sürecinin ortasında bulur. Alya'nın bu kararı, Sadakat'in son kozunu oynamasına neden olur; ancak bu girişim, Alya'yı ikna etmek yerine daha da öfkelendirir. Alya'nın kararsızlığını fark eden Demir ise bu durumu kendi lehine çevirmek ister ve onu kendi safına çekmeye çalışır.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK

UÇURTMA GÜNÜNDE DUYGULARIN GÖLGESİ

Alya ve Cihan, küçük Cihan ve Serhat ile birlikte gökyüzünde uçurtmalarla keyifli bir gün geçirirken, aralarındaki yoğun duygusal bağ dikkat çeker. Ancak bu sıcak anların içinde bile gerilim yavaş yavaş kendini hissettirmeye başlar.

MERYEM’İN İÇSEL YIKIMI

Alya ile Cihan arasındaki yakınlığı uzaktan izleyen Meryem, gördükleri karşısında duygularına hâkim olamaz. İçine attığı hisler giderek büyürken, gözyaşları sessizliğini bozar.

SADAKAT’İN ŞÜPHELERİ DERİNLEŞİYOR

Serhat’ın Cihan’ın oğlu olabileceğine dair şüpheleri artan Sadakat, gerçeği ortaya çıkarmak için kapsamlı bir araştırma yapmaya karar verir. Bu süreçte sırlar giderek daha karmaşık bir hale gelir.