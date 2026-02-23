Uzak Şehir 52. bölüm fragmanı yayınlandı mı, yeni bölüm fragman linki var mı?

Pazartesi akşamlarının sevilen dizisi, farklı anlatımı ve derin karakter ilişkileriyle izleyiciyi ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Dizinin takipçileri ise şimdiden 52. bölüm fragmanı yayımlandı mı? Tanıtım videosu çıktı mı? sorularına yanıt arıyor. Peki, büyük bir merakla beklenen yeni bölüm fragmanı paylaşıldı mı?

UZAK ŞEHİR KONUSU

Alya, Cihan'ın şartlı evlilik teklifine olumlu yanıt vermez. Bunun üzerine Cihan, Albora hakkındaki şikayetinden geri adım atmaz ve Alya kendisini bir anda mahkeme sürecinin ortasında bulur. Alya'nın bu kararı, Sadakat'in son kozunu oynamasına neden olur; ancak bu girişim, Alya'yı ikna etmek yerine daha da öfkelendirir. Alya'nın kararsızlığını fark eden Demir ise bu durumu kendi lehine çevirmek ister ve onu kendi safına çekmeye çalışır.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK

Sadakat ve Ecmel karşı karşıya, Ecmel ve Boran çocuğu almak için eve baskın düzenliyor! Cihan, Küçük Cihan'ın annesine verilmesini istiyor aksi takdirde her yeri cehenneme çevirecek!

Oğlunun velayetini almadan Cihan'la tekrar evlenemeyecek olan Alya, yine de onun yüzüğünü takmayı kabul ediyor.

Ecmel'in gözü dönmüş durumda, Alya'ya iki seçenek sunuyor ya evladını verirsin ya da Cihan ölür...

OYUNCU KADROSU

Dizinin başrollerinde Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal yer alıyor. Kadroda ayrıca Gonca Cilasun, Müfit Kayacan, Alper Çankaya, Ferit Kaya, Sahra Şaş, Dilin Döğer, Atakan Özkaya, İlkay Kayku, Nazmi Kırık, Mine Kılıç, Sinan Demirer, Zeynep Kankonde, Muttalip Müjdeci, Barış Yalçın, Burak Şafak, Mehmet Polat, Yunus Eski, Yaren Güldiken ve Kuzey Gezer gibi deneyimli oyuncular bulunuyor.

GEÇEN BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Yaşanan kazanın ardından Cihan'ın durumu ciddiyetini korurken, ameliyat masasına uzanan süreç beklenmedik bir riskle daha da karmaşık hâl alır. Hayatla ince bir çizgide duran Cihan için zaman daralırken, Alya bütün gücünü onun iyileşmesine adar. Alya'nın oğlunu korumak için attığı adımların Cihan'ı bu noktaya sürüklediğini düşünmesi, onun yükünü daha da ağırlaştırır.

Öte yandan Zerrin, bebeğinin ansızın rahatsızlanmasıyla büyük bir korku yaşar. Kimseye belli etmeden ona ulaşmaya çalışırken, hiç hesap etmediği bir bakışa yakalanır. Önünde duran bu engel sakladığı sırrın ortaya çıkmasına neden olur.

Cihan, Boran'ın ona yaşattıklarının bedelini öderken Alya'yı da yeni bir sınav bekler. Alya evliliğini sonlandırmayı başarır; ancak bu kararın bedeli ağır olur. Boran'ın Cihan Deniz'i Ecmel'e götürme niyeti, Alya'yı çaresizliğin eşiğini iter. Boran'ın bu adımının sonucu geri dönüşü olmayan savaşın kıvılcımını çakarken, bu yangının alevlerinde kalan kimler olacaktır?

UZAK ŞEHİR 52. BÖLÜM FRAGMANI

Dizinin 52. bölüme ait fragmanı henüz yayımlanmadı.