Haberler

Kalp Krizi Sürücüyü ve Eşini Öldürdü

Kalp Krizi Sürücüyü ve Eşini Öldürdü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa’nın Keles ilçesinde bir çiftin hayatını kaybettiği kazada, kalp rahatsızlığı bulunan sürücünün doktor kontrolü için hastaneye giderken direksiyon başında kalp krizi geçirdiği öğrenildi.

Bursa'nın Keles ilçesinde bir çiftin hayatını kaybettiği kazada, kalp rahatsızlığı bulunan sürücünün doktor kontrolü için hastaneye giderken direksiyon başında kalp krizi geçirdiği öğrenildi. Takla atan araçta hayatını kaybeden çiftin 2 çocuğunu ise babaannelerine bıraktığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, kalp rahatsızlığı bulunan Ramazan Alan (37), Bursa'daki bir hastaneden aldığı randevuya gitmek için eşi Havva Alan ile birlikte 2 çocuklarını babaannelerine bırakıp 16 CMS 35 plakalı otomobilleriyle yola çıktı. İddiaya göre Ramazan Alan direksiyon başında kalp krizi geçirince hakimiyetini kaybettiği otomobil savrularak takla attı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücü Ramazan Alan ile araçta bulunan eşi Havva Alan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kazayla ilgili soruşturma devam ederken. hayatlarını kaybeden Alan çifti Keles ilçesi Davutlar Mahallesi'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Cenaze sırasında genç çiftin yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
AK Parti'den muhalefete 'çerçeve yasa' bilgilendirmesi

AK Parti harekete geçti! 1 yıldır beklenen adım atılıyor
Özgür Özel, Kılıçdaroğlu'ndan gelen teklifi ilk kez açıkladı: Kabul etmem mümkün değildi

Özel, Kılıçdaroğlu'ndan gelen teklifi ilk kez açıkladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Laf atma kavgası ölümle bitti! Kocasıyla gelince ortalık karıştı

Laf atma kavgası ölümle bitti! Kocasıyla gelince ortalık karıştı
FETÖ'cü Burkay Karatepe ile irtibatlı şüphelinin ifadesi ortaya çıktı: Onu gariban sanıyordum

Hain yüzbaşıya yardım etmişti! İfadesi ortaya çıktı
Kırşehir'de kamyon rampası altında kalan genç sürücü hayatını kaybetti

Ekmek parası kazanırken feci şekilde can verdi!
İstanbul'da konaklayan Rus turistin çektiği video büyük tartışma yarattı

Doğruysa vahim! Rus turistin çektiği video büyük tartışma yarattı

Özge Özpirinçci ilk kez konuştu! Sessizliğinin nedeni ortaya çıktı

Özge Özpirinçci ilk kez konuştu! Sessizliğinin nedeni ortaya çıktı
Bir ilimiz bu vahşeti konuşuyor! 19 yaşındaki kız arkadaşına kabusu yaşattı

Bir ilimiz bu vahşeti konuşuyor! Kız arkadaşına kabusu yaşattı
Manisa'da motosikletli saldırı, Baba ve oğluna kurşun yağmuru

Baba ve oğluna kurşun yağmuru! İkiside kurtarılamadı