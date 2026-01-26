Uzak Şehir 48. bölüm fragmanı yayınlandı mı, yeni bölüm fragman linki var mı?

Pazartesi akşamlarının sevilen dizisi, farklı anlatımı ve derin karakter ilişkileriyle izleyiciyi ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Dizinin takipçileri ise şimdiden 48. bölüm fragmanı yayımlandı mı? Tanıtım videosu çıktı mı? sorularına yanıt arıyor. Peki, büyük bir merakla beklenen yeni bölüm fragmanı paylaşıldı mı?

UZAK ŞEHİR KONUSU

Alya, Cihan'ın şartlı evlilik teklifine olumlu yanıt vermez. Bunun üzerine Cihan, Albora hakkındaki şikayetinden geri adım atmaz ve Alya kendisini bir anda mahkeme sürecinin ortasında bulur. Alya'nın bu kararı, Sadakat'in son kozunu oynamasına neden olur; ancak bu girişim, Alya'yı ikna etmek yerine daha da öfkelendirir. Alya'nın kararsızlığını fark eden Demir ise bu durumu kendi lehine çevirmek ister ve onu kendi safına çekmeye çalışır.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK

BORAN SINIR TANIMIYOR

Boran, Alya'yı Cihan'dan koparmak için geri dönüşü olmayan adımlar atıyor. Bu uğurda, küçük Cihan'ı annesinden ayırmayı bile göze alması, herkesi dehşete düşürüyor. Alya ise kalbinin sesiyle annelik içgüdüsü arasında ağır bir sınav veriyor. Cihan ve Alya'nın yoluna bir kez daha sert bir engel çıkıyor.

SADAKAT'İN KARANLIK KORKUSU

Sadakat, Alya'yla yaptığı konuşmada içini kemiren endişeyi gizlemez. En büyük korkusu, oğullarından birinin diğerine zarar vermesidir. Bu korkunç ihtimalin önüne geçebilmek için Alya'dan gitmesini ister. Uzak Şehir'de bir annenin yüreğini sıkan korku, bir kadının kaçamayacağı kaderle çarpışır. Gerilim her an biraz daha yükselir.

CİHAN'IN SABRI TAŞIYOR

Boran'ın son hamleleri Cihan'ı geri dönülmez bir noktaya sürükler. Öfkesine hâkim olamayan Cihan, Boran'ı konaktan kovar. Ancak asıl soru şudur: Cihan, Boran'ın Ecmel'in yanına gitmesine gerçekten izin verecek mi?

OYUNCU KADROSU

Dizinin başrollerinde Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal yer alıyor. Kadroda ayrıca Gonca Cilasun, Müfit Kayacan, Alper Çankaya, Ferit Kaya, Sahra Şaş, Dilin Döğer, Atakan Özkaya, İlkay Kayku, Nazmi Kırık, Mine Kılıç, Sinan Demirer, Zeynep Kankonde, Muttalip Müjdeci, Barış Yalçın, Burak Şafak, Mehmet Polat, Yunus Eski, Yaren Güldiken ve Kuzey Gezer gibi deneyimli oyuncular bulunuyor.

GEÇEN BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Cihan'ın, Alya ve C. Deniz'in kaçırılmasının hesabını Boran'dan sorması ve onları korumaktan asla vazgeçmeyeceğini söylemesi, Boran'ı çileden çıkarır. Bu savaşta kendini yeterince güçlü hissetmeyen Boran ise çareyi Ecmel'in sözlerine kulak vermekte arar. Sadakat, bu tehlikeli ortaklığın kurulmasını engellemek için Ecmel'i ortadan kaldırmaya karar verir; ancak karşısına hesapta olmayan gelişmeler çıkar.

Cihan ve Alya, başkalarının yarım kalan hikayelerini tamamlamak adına umut dolu bir adım atarken, Zerrin ve Kaya'nın nasıl ağır bir sınavdan geçmek üzere olduğunun henüz farkında değildir. Zerrin, çocuğuna ulaşabilmek uğruna Demir'in sunduğu şartları kabul ederken, hayatındaki en büyük vazgeçişle yüzleşmek zorunda kalır.

Albora'da her aşk kendi içinde sınanmaya devam ederken, Alya Cihan'ın yanında durmanın bedelini Boran'ın hamleleriyle ödemeye başlar. Alya'nın başarıyla taçlanan gecesini karanlığa sürüklemeye kalkışan Boran'a karşı, Cihan saygısızlığa tokat gibi bir karşılık verir. Ancak Boran geri adım atmak yerine yöntem değiştirir; Alya'yı tehlikeli bir hamleyle kaçışı olmayan bir çıkmaza sürükler.

UZAK ŞEHİR 48. BÖLÜM FRAGMANI

Dizinin 48. bölüme ait fragmanı henüz yayımlanmadı.