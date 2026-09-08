Üsküdar Belediyesi seçim sonuçları SON DAKİKA! Üsküdar Belediyesi Başkan Vekili kim oldu?

İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırılan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın yerine görev yapacak başkan vekilinin belirlenmesi için gerçekleştirilen seçim süreci yeniden başladı. Daha önce yapılan ve idare mahkemesi kararıyla iptal edilen oylama, bu sabah Üsküdar Belediye Meclisi'nde tekrar gerçekleştiriliyor. Seçimde CHP'nin adayı Sibel Tan Çetinkaya ile Cumhur İttifakı'nın adayı Dündar Ziya Gültekin başkan vekilliği için yarışıyor.

İLK SEÇİM CHP ADAYININ ÜSTÜNLÜĞÜYLE SONUÇLANMIŞTI

Üsküdar Belediye Meclisi, görevinden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın yerine geçecek başkan vekilini belirlemek amacıyla 5 Ağustos'ta sandık başına gitmişti. Dört turda tamamlanan ilk seçimde CHP'nin adayı Sibel Tan Çetinkaya 22 oy alarak başkan vekili seçilmişti. Cumhur İttifakı'nın adayı Dündar Ziya Gültekin ise 18 oyda kalmıştı.

AK Parti Üsküdar İlçe Başkanlığı tarafından seçim sonucuna itiraz edilmesinin ardından konu İstanbul 2. İdare Mahkemesi'ne taşındı. Mahkeme, yürütmeyi durdurma kararı vererek başkan vekilliği seçiminin yenilenmesine karar verdi. Bu karar sonrasında 5 Eylül Cumartesi günü yeniden toplanan Üsküdar Belediye Meclisi'nde salt çoğunluk sağlanamayınca oylama başka bir tarihe bırakıldı.

ÜSKÜDAR'DA YENİDEN OYLAMA SÜRECİ BAŞLADI

Ertelenen başkan vekilliği seçimi için Üsküdar Belediye Meclisi bugün saat 09.00'da yeniden toplandı. Mecliste CHP'nin adayı Sibel Tan Çetinkaya ile Cumhur İttifakı'nın adayı Dündar Ziya Gültekin karşı karşıya geldi.

İki aday arasındaki oy verme işlemi belediye meclisinde devam ederken, yeni başkan vekilinin belirlenmesi için tur oylamaları gerçekleştiriliyor.

İLK TURDA DÜNDAR ZİYA GÜLTEKİN ÖNE GEÇTİ

Üsküdar Belediye Başkan Vekili seçimi kapsamında yapılan ilk tur oylama tamamlandı. Belediye Meclisi'nde toplam 42 oy kullanıldı.

Sayımın ardından Cumhur İttifakı'nın adayı Dündar Ziya Gültekin 21 oy aldı. CHP ve Yeni Parti'nin ortak adayı Sibel Tan Çetinkaya ise 19 oyda kaldı. Oylamada 2 oy geçersiz kabul edildi.

Geçersiz sayılan oyların birinin Cumhur İttifakı'na, diğerinin ise CHP/Yeni Parti grubuna ait olduğu belirtildi.

İKİNCİ TURDA GÜLTEKİN OYUNU ARTIRDI

Başkan vekilliği seçiminin ikinci turunda da belediye meclisinde 42 oy kullanıldı. Bu turda Dündar Ziya Gültekin oy sayısını 22'ye yükseltti.

CHP ve Yeni Parti'nin ortak adayı Sibel Tan Çetinkaya ise ikinci turda 20 oy aldı. İkinci turdaki oylamada geçersiz oy çıkmadı.

ÜÇÜNCÜ TUR SONUÇLARI

Sibel Tan Çetinkaya:19

Dündar Ziya Gültekin: 23

SİNEM DEDETAŞ GÖREVİNDEN UZAKLAŞTIRILDI

Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın görevden uzaklaştırılması, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Üsküdar Belediyesi'ndeki yapı ve iskan ruhsatı işlemlerinde usulsüzlük yapıldığı iddiaları üzerine başlatılan soruşturmanın ardından gerçekleşti.

Adli soruşturma kapsamında "rüşvet" ve "irtikap" suçlamalarıyla tutuklanan Sinem Dedetaş, Anayasa ve İçişleri Bakanlığı mevzuatı gereğince görevinden uzaklaştırıldı.

İKİ BELEDİYE MECLİS ÜYESİ DE TUTUKLANDI

Seçim sürecinden önce gerçekleştirilen operasyon kapsamında CHP'li Amine Cansu Çelik ve Ekrem Baki tutuklandı.

Yeni Parti İl Başkanı Özgür Çelik ise seçim öncesinde CHP'den AK Parti'ye geçen 4 meclis üyesinin aileleriyle temas kurmaması amacıyla İstanbul dışına götürüldüğünü iddia etti.