Şampiyonlar Ligi 10 bin kez oynatıldı! İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın tur şansı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2026/27 sezonunun lig aşaması başlıyor. İlk hafta karşılaşmaları 8, 9 ve 10 Eylül tarihlerinde oynanacak. Türkiye'yi temsil eden Galatasaray, ilk karşılaşmasında deplasmanda Sporting CP ile karşılaşacak. Fenerbahçe ise taraftarı önünde Roma'yı ağırlayacak.

DEVLER LİGİ 10 BİN KEZ SİMÜLE EDİLDİ

Yeni sezon öncesinde Opta, Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek 36 takımın performansına ilişkin kapsamlı bir simülasyon gerçekleştirdi. Turnuvanın 10 bin kez simüle edilmesiyle takımların son 16 play-off'una kalma, doğrudan son 16'ya yükselme, çeyrek final, yarı final, final ve şampiyonluk ihtimalleri hesaplandı.

ARSENAL ŞAMPİYONLUĞUN EN BÜYÜK FAVORİSİ

Simülasyon sonuçlarına göre geçen sezonun finalisti Arsenal, Şampiyonlar Ligi kupasını kazanma ihtimali en yüksek takım olarak gösterildi. Arsenal'ı sırasıyla Bayern Münih, Manchester City, Barcelona ve son şampiyon Paris Saint-Germain takip etti.

FENERBAHÇE'NİN ŞAMPİYONLAR LİGİ İHTİMALLERİ

Opta'nın 10 bin simülasyonunun ardından Fenerbahçe için ortaya çıkan tablo şöyle:

Son 16 play-off: Yüzde 48,2

Son 16: Yüzde 27,5

Çeyrek final: Yüzde 8,4

Yarı final: Yüzde 2,2

Final: Yüzde 0,5

Şampiyonluk: Yüzde 0,2

Buna göre sarı-lacivertlilerin simülasyondaki son 16 ihtimali yüzde 27,5 olarak hesaplandı.

GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ İHTİMALLERİ

Galatasaray için hesaplanan oranlar ise şöyle:

Son 16 play-off: Yüzde 44,3

Son 16: Yüzde 23,7

Çeyrek final: Yüzde 7,3

Yarı final: Yüzde 2,1

Final: Yüzde 0,4

Şampiyonluk: Yüzde 0,1

Sarı-kırmızılıların son 16'ya kalma ihtimali yüzde 23,7, çeyrek finale yükselme ihtimali ise yüzde 7,3 olarak belirlendi.

FENERBAHÇE'NİN ORANI GALATASARAY'DAN YÜKSEK ÇIKTI

Simülasyon sonuçlarında Fenerbahçe, verilen bütün tur kategorilerinde Galatasaray'ın önünde yer aldı. Şampiyonluk ihtimali Fenerbahçe için yüzde 0,2, Galatasaray için ise yüzde 0,1 olarak hesaplandı. Ancak bu oranlar kesin bir sonuç veya tahmin değil; 10 bin simülasyonda ortaya çıkan olasılıkları ifade ediyor.