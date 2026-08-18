Üniversite kayıt için gerekli belgeler listesi 2026: Üniversite kayıt için gerekli belgeler neler?

Üniversite kayıt hakkı kazanan adaylar için kayıt sırasında hazırlanması gereken belge ve evraklar merak ediliyor. 2026- Yks kapsamında yükseköğretim programına yerleşen adayların kayıt işlemlerinde sunması gereken belgeler ile kayıt sırasında dikkat edilmesi gereken kurallar, ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuzda yer alıyor. Peki, üniversite kayıt için gerekli belgeler neler? Detaylar...

ÜNİVERSİTE KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER LİSTESİ 2026

2026 yılında üniversite kayıt işlemleri sırasında adaylardan istenen belgeler, adayın durumuna ve yerleştiği programa göre farklılık gösterebilir. Kayıt için gerekli belgelerin eksiksiz şekilde hazırlanması gerekiyor.

DİPLOMA VEYA MEZUNİYET BELGESİ

Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesinin ibraz edilmesi gerekiyor.

Yükseköğretim kurumlarına kayıt işlemleri sırasında öğrencinin YÖKSİS veri tabanında başka bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olduğunun tespit edilmesi halinde, aynı düzeyde örgün bir programa kayıt yaptırmaması şartıyla ortaöğretim diplomasının aslı olmadan da kayıt yapılabilecek. Bu durumda daha önce kayıtlı olunan yükseköğretim kurumundan gerekli bilgi teyit edilecek.

EK PUANLA YERLEŞEN ADAYLAR İÇİN BELGE

Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösteren resmî belgenin sunulması gerekiyor.

METEM programlarından mezun olan adayların diplomalarında okul adı olarak diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılıyor.

FOTOĞRAF

Yükseköğretim kurumları tarafından talep edilmesi halinde 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf istenebilecek.

KATKI PAYI VE ÖĞRETİM ÜCRETİ BELGESİ

Kayıt sırasında katkı payının veya öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belgenin sunulması gerekiyor.

ÜNİVERSİTENİN İSTEYEBİLECEĞİ DİĞER BELGELER

Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite tarafından onaylanmış suretlerinin de sunulması gerekiyor.

ÜNİVERSİTE KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER?

Üniversite kayıtlarında belgelerin eksiksiz ve istenen şekilde hazırlanması gerekiyor. Elektronik kayıt dışında adayların kayıt için bizzat başvurmaları gerekiyor. Posta yoluyla kayıt yapılmıyor.

Kayıt için istenen belgelerin onaysız sureti veya fotokopisi kabul edilmiyor. Belgelerin eksik olması halinde kayıt işlemi gerçekleştirilmiyor. Ayrıca belirlenen tarihler arasında kaydını yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia edemiyor.

SAĞLIK KURULU RAPORU

Yükseköğretim kurumları, kayıt yaptıracak adaylardan programın koşul ve açıklamalarında yer alması halinde sağlık kurulu raporu isteyebiliyor. Programın koşul ve açıklamalarında sağlık kurulu raporu bulunmaması halinde bu rapor istenemiyor.

ASKERLİK DURUMU VE KREDİ BİLGİLERİ

Yks ile bir yükseköğretim programına yerleşen yükümlülerin askerlik durumları, üniversiteler tarafından kamu.turkiye.gov.tr internet adresi üzerinden görülebilecek.

Adayların askerlikle ilgili sorunları için askerlik şubelerine, kredi konusunda ayrıntılı bilgi için ise üniversite rektörlüklerine veya Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne başvurmaları gerekiyor.

Yükseköğretim programlarına yerleşen adayların yerleştirme sonuçları, engel bilgileri de dahil olmak üzere, ÖSYM tarafından elektronik ortamda Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına (YÖK) iletilecek.

AYNI ANDA İKİ ÖRGÜN PROGRAMA KAYIT

Kılavuzlarda yer alan yükseköğretim programlarında aynı anda örgün iki ön lisans veya iki lisans programına kayıt yaptırılamayacağı ve eğitime devam edilemeyeceği belirtiliyor.

Bu kapsamda durumları söz konusu açıklamaya uyan adayların, halen kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumundan ilişiklerini kesmemeleri halinde yeni yerleştirildikleri yükseköğretim programına kayıt yaptırmaları mümkün olmayacak.

Söz konusu kararlar, öğrencilerin YKS tercih ve yerleştirmelerinde herhangi bir programa yerleştirilmesine engel oluşturmuyor.

MEZUNİYET AŞAMASINDA OLAN ADAYLARIN KAYDI

Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan ancak ortaöğretim kurumlarında, ön lisans programında veya lisans programlarında mezun aşamasında bulunan ve staj, bütünleme veya tek ders sınavına girecek adayların da belirlenen tarihlerde yükseköğretim kurumlarına geçici kayıtları yapılabilecek.

Bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini 31 Aralık 2026 tarihine kadar yükseköğretim kurumuna ibraz etmeleri halinde asıl kayıtları yapılacak.

Açık Öğretim Liseleri öğrencilerinden bir yükseköğretim kurumuna yerleşen adayların ise mezun olduklarına ilişkin belgelerini 29 Ocak 2027 tarihine kadar yükseköğretim kurumuna ibraz etmeleri gerekiyor.

Belirtilen tarihlere kadar mezun olduklarını belgelemeyen adayların geçici kayıtları silinecek. Bu durumda olup belirlenen tarihlerde geçici kayıtlarını yaptırmayan adayların kayıtları da yapılmayacak.

GERÇEĞE AYKIRI BEYAN DURUMU

Üniversiteler, gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kayıt yaptıran adaylar hakkında gerekli yasal işlemleri yapmaya yetkili.

2026-YKS kapsamında kayıt işlemleriyle ilgili temel belgeler ve kurallar ÖSYM'nin yayımladığı Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nda yer alıyor.