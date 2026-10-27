Unai Simon kimdir? Dünya Kupası rekoru kıran kaleci Yaşin Ödülü'nü kazandı

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2026 Dünya Kupası'nda İspanya kalesinde sekiz maçta yalnız bir gol gören Unai Simon, 26 Ekim 2026 gecesi Londra'daki Ballon d'Or töreninde Yaşin Ödülü'nü aldı. Dünyanın en iyi erkek kalecisine verilen ödül, Athletic Club'ın 29 yaşındaki kalecisine gitti.

Ödül 2019'dan beri veriliyor ve Simon onu kazanan ilk İspanyol oldu. İki yıl önce Emiliano Martínez'in arkasında ikinci sırada kalmıştı. 2025'te ödülün sahibi Gianluigi Donnarumma'ydı.

UNAI SIMON YAŞİN ÖDÜLÜ'NÜ NEDEN KAZANDI?

Unai Simon, Yaşin Ödülü'nü İspanya'yı dünya şampiyonu yapan Dünya Kupası performansıyla kazandı. Sekiz maçın yedisinde kalesini gole kapattı; tek golü çeyrek finalde, 2-1 kazanılan Belçika maçında yedi. Bir Dünya Kupası'nda gol yemeden tamamlanan maç rekoru beşti. Simon bunu yediye çıkardı ve turnuvanın Altın Eldiven ödülünü aldı.

İspanya, 19 Temmuz'daki finalde Arjantin'i uzatmalarda 1-0 yenerek ikinci kez dünya şampiyonu oldu. Kadınlarda da Yaşin Ödülü bir İspanyol kaleciye, Cata Coll'a verildi.

UNAI SIMON KİMDİR?

Unai Simon, İspanya Milli Takımı'nın ve Athletic Club'ın (Athletic Bilbao) bir numaralı kalecisi. Tam adı Unai Simón Mendibil, boyu 1,90. 2023-24 sezonunda La Liga'da en düşük gol ortalamasına sahip kaleciye verilen Zamora Kupası'nı kazandı. Athletic'te bu ödülü ondan önce en son 1969-70 sezonunda, Simon'ın idolü José Ángel Iribar almıştı.

UNAI SIMON NERELİ?

Unai Simon, İspanya'nın Bask Bölgesi'nde, Álava ilinin merkezi Vitoria-Gasteiz'de doğdu. Futbola kentin kulübü Aurrerá Vitoria'da başladı, 2011'de Athletic'in Lezama'daki altyapısına geçti.

UNAI SIMON KAÇ YAŞINDA?

Unai Simon 11 Haziran 1997'de doğdu, 29 yaşında.

UNAI SIMON HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

Unai Simon, profesyonel kariyerinin tamamını Athletic Club'da geçirdi. Altyapıdan sonra 2014-2016 arasında kulübün bağlı takımı Basconia'da, 2016-2018 arasında B takımı Bilbao Athletic'te oynadı.

2018 yazında Elche'ye kiralandı, ama orada hiç maça çıkmadan geri çağrıldı. Birkaç gün sonra, 20 Ağustos 2018'de Leganés'in 2-1 yenildiği maçta La Liga'daki ilk maçına ilk 11'de çıktı. Kulübün verilerine göre Athletic formasıyla dokuz sezonda 274 resmi maç oynadı. Sözleşmesi 2029'a kadar sürüyor ve serbest kalma bedeli yok.

UNAI SIMON İSPANYA İLE HANGİ KUPALARI KAZANDI?

Unai Simon, İspanya ile 2026 Dünya Kupası, EURO 2024 ve 2022-23 UEFA Uluslar Ligi kupalarını kazandı. A Milli Takım'daki ilk maçına 11 Kasım 2020'de Hollanda ile oynanan özel maçta çıktı.

EURO 2020'nin bütün maçlarında kaledeydi. İsviçre karşısındaki penaltı atışlarında iki penaltı kurtardı, ama İspanya yarı finalde İtalya'ya penaltılarla elendi. 2022 Dünya Kupası'nda son 16 turunda Fas'a yine penaltılarla kaybettiler. 2023'teki Uluslar Ligi finalinde Hırvatistan ile 0-0 biten maçın penaltılarında iki atışı çeviren Simon, kupayı getiren isimlerden biri oldu; İspanya atışlarda 5-4 kazandı. EURO 2024'te İngiltere'nin 2-1 yenildiği finalde 90 dakika sahadaydı.

Genç milli takımlarla 2015'te 19 Yaş Altı, 2019'da 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nı kazandı. Tokyo 2020 Olimpiyatları'ndan gümüş madalyayla döndü.