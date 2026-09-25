Ay-yıldızlıların Kocaeli'de sahaya çıkacağı mücadeleyle birlikte UEFA Uluslar Ligi yeniden gündemin merkezine oturdu. "Uluslar Ligi nedir, UEFA Uluslar Ligi formatı nedir, gruptan kaç takım çıkıyor?" soruları arama motorlarında en çok aranan başlıklar arasında dikkat çekiyor. Turnuvanın yapısına, grup aşamasına ve sonraki tura yükselme kurallarına dair merak edilen tüm detayları sizler için derledik.

ULUSLAR LİGİ NEDİR, UEFA ULUSLAR LİGİ FORMATI NEDİR, GRUPTAN KAÇ TAKIM ÇIKIYOR?

A Milli Futbol Takımı'nın Fransa ile oynayacağı karşılaşmayla birlikte UEFA Uluslar Ligi yeniden gündemin ilk sıralarına yerleşti. Tarihinde ilk kez A Ligi'nde mücadele edecek olan Ay-yıldızlılar nedeniyle turnuvanın işleyişi, grup yapısı ve üst tura çıkma kuralları merak ediliyor. İşte UEFA Uluslar Ligi hakkında bilinmesi gereken tüm ayrıntılar.

UEFA Uluslar Ligi, Avrupa Futbol Federasyonlar Birliği'nin (UEFA) milli takımlar için düzenlediği resmi bir turnuvadır. İlk kez 2018 yılında başlayan organizasyon, milli takımların hazırlık maçı oynadığı dönemleri daha rekabetçi hale getirmek amacıyla hayata geçirildi. Turnuvada takımlar güç seviyelerine göre liglere ayrılıyor ve böylece benzer kalitedeki ülkeler birbirleriyle karşılaşıyor. Uluslar Ligi, aynı zamanda Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası elemelerinde ek play-off şansı sunabilmesiyle de önem taşıyor.

2026-27 SEZONU KAÇINCI ULUSLAR LİGİ?

2026-27 sezonu, UEFA Uluslar Ligi'nin beşinci sezonu olarak oynanıyor. Grup aşaması 24 Eylül - 17 Kasım 2026 tarihleri arasında, çeyrek finaller ve lig play-off'ları 25-30 Mart 2027'de, final aşaması ise 9-13 Haziran 2027'de oynanacak.

UEFA ULUSLAR LİGİ FORMATI NEDİR?

Turnuvaya katılan 54 ülke A, B, C ve D olmak üzere dört farklı lige ayrılıyor ve gruplar 2024/25 sezonu sonunda oluşan genel sıralamaya göre belirleniyor. A, B ve C liglerinde yer alan 16'şar takım 4'erli 4 grupta, 6 takımdan oluşan D Ligi'nde ise ekipler 3'erli 2 grupta mücadele ediyor.

Karşılaşmalar çift devreli lig usulüne göre oynanıyor. A Ligi'nde her takım dörtlü grubunda 6 maça çıkıyor.

A LİGİ'NDE GRUPTAN KAÇ TAKIM ÇIKIYOR?

A Ligi'nde gruplarını ilk iki sırada bitiren 8 takım, Mart 2027'de oynanacak çeyrek finallere yükseliyor. Çeyrek finali geçen 4 takım ise Haziran 2027'deki final aşamasında şampiyonluk için mücadele edecek. Final aşamasının ev sahibi ülke, bu dört yarı finalist arasından belirlenecek.

A LİGİ'NDE KÜME DÜŞME NASIL OLACAK?

Grup üçüncüleri arasında en iyi derece yapan 2 takım A Ligi'nde kalmayı garantilerken, grup sonuncularından en kötü 2 takım doğrudan B Ligi'ne düşüyor. Geriye kalan 4 takım ise ligde kalabilmek için B Ligi ekipleriyle play-off oynuyor. Bu play-off eşleşmelerini kazanan takımlar bir sonraki Uluslar Ligi'nde üst ligde yer alma hakkı elde ederken, kaybedenler bir alt lige iniyor.

B, C VE D LİGLERİNDE YÜKSELME KURALLARI

B, C ve D liglerinde gruplarını birinci sırada tamamlayan takımlar bir üst lige terfi ediyor. Grup ikincileri ise play-off yoluyla üst lige çıkma şansı yakalayabiliyor. Bu sistem sayesinde her ligde hem zirve hem de küme düşme hattında rekabet sezon sonuna kadar sürüyor.

TÜRKİYE ULUSLAR LİGİ'NDE HANGİ GRUPTA?

A Milli Takım, 2026-2027 UEFA Uluslar Ligi'nde A Ligi 1. Grup'ta yer alıyor. Ay-yıldızlıların rakipleri Fransa, İtalya ve Belçika. Milliler grup aşamasında Eylül-Kasım döneminde toplam 6 maça çıkacak; ilk sınav 25 Eylül'deki Fransa maçı olurken grup yine Fransa karşılaşmasıyla tamamlanacak.