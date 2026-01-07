ULUSAL STAJ PROGRAMI BAŞVURU EKRANI: Ulusal staj programına kimler başvurabilir, şartları neler? Ulusal staj programına nasıl başvurulur?

Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) üniversite öğrencileri için kariyer yolculuğuna erken adım atma fırsatı sunan 2026 Ulusal Staj Programı, kamu ve özel sektörde staj imkânı sağlıyor. Başvurular 06 Ocak 2026 tarihinde açılmış olup, adaylar 16 Mart 2026 tarihine kadar e-Devlet üzerinden başvurularını tamamlayabileceklerdir. Peki, Ulusal staj programına kimler başvurabilir, şartları neler? Ulusal staj programına nasıl başvurulur? Detaylar haberimizde.

ULUSAL STAJ PROGRAMINA KİMLER BAŞVURABİLİR?

Ulusal Staj Programı, Türkiye ve KKTC'de örgün eğitimine devam eden üniversite öğrencilerine açıktır. Programa katılım için öncelikle öğrencilerin aşağıdaki kriterleri karşılaması gerekmektedir:

Akademik Düzey ve Sınıf Bilgisi

Ön lisans öğrencileri için: 1. ve 2. sınıf öğrencileri

Lisans öğrencileri için: 2., 3. ve 4. sınıf öğrencileri

Kapsam Dışı Bölümler

Tıp, Diş Hekimliği ve Öğretmenlik bölümlerinde okuyan öğrenciler, branşlarına özel staj programları bulunduğu için Ulusal Staj Programına katılamaz.

Yaş ve Başarı Kriterleri

01.01.2026 itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak (01.01.1991 ve sonrası doğumlular)

Genel not ortalaması 4 üzerinden en az 2 olmalı (farklı not sistemleri için denk puanlar kabul ediliyor)

Bu kriterler, programın öğrencilere daha verimli ve eşit fırsatlar sunmasını sağlamaktadır.

ULUSAL STAJ PROGRAMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

2026 yılı Ulusal Staj Programına başvurmak isteyen öğrencilerin uyması gereken şartlar şunlardır:

Türkiye veya KKTC'deki üniversitelerde örgün eğitimine devam ediyor olmak

Akademik başarı ve yaş kriterlerini sağlamak

Başvuru tarihleri arasında e-Devlet üzerinden online başvuru yapmak

Kapsam dışı bölümlerde (Tıp, Diş Hekimliği, Öğretmenlik) öğrenim görmemek

Bu şartlar, programın adil ve şeffaf bir şekilde yürütülmesini sağlamaktadır.

ULUSAL STAJ PROGRAMINA NASIL BAŞVURULUR?

Başvuru süreci, öğrenciler için tamamen dijital ve kolaylaştırılmıştır. 2026 Ulusal Staj Programına başvurmak isteyen adaylar aşağıdaki adımları izlemelidir:

Başvuru Tarihleri

Başvuru başlangıcı: 06 Ocak 2026

Başvuru bitiş tarihi: 16 Mart 2026

Belirlenen tarih aralığı dışında yapılan başvurular sistem tarafından kabul edilmeyecektir.

Başvuru Yöntemi

Başvurular e-Devlet kapısı üzerinden online olarak yapılmaktadır.

Adayların herhangi bir kuruma gitmesine gerek yoktur, tüm işlemler dijital platform üzerinden tamamlanır.

Başvuru Sürecinde Dikkat Edilecek Noktalar

Başvuru bilgileri doğru ve eksiksiz doldurulmalı

Not ortalaması ve akademik bilgiler güncel ve belgelenebilir olmalıdır

Son başvuru tarihine kadar başvuru tamamlanmalıdır

Bu dijital başvuru sistemi, öğrencilerin hızlı ve güvenli bir şekilde staj fırsatlarına ulaşmasını sağlamaktadır.