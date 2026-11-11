Uludağ'da kar var mı, Uludağ'a kar yağdı mı

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Kayak sezonunu sabırsızlıkla bekleyenler " Uludağ'da kar var mı?" ve " Uludağ'a kar yağdı mı?" sorularına yanıt arıyor. İşte Uludağ'daki son kar durumu, hava sıcaklığı ve zirveye ulaşımla ilgili tüm detaylar.

ULUDAĞ'A KAR YAĞDI MI?

Evet, Uludağ'a kar yağdı. Zirvede geçen hafta sonu sabah saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı etkisini artırdı. Yağışla birlikte 1'inci ve 2'nci Oteller Bölgesi'ndeki pistler beyaza büründü. Bu sırada zirvede hava sıcaklığı sıfırın altında 4 derece olarak ölçüldü.

ULUDAĞ'DA KAR VAR MI?

Uludağ, 10 Kasım 2026 Salı gününe de kar yağışıyla uyandı. Gece saatlerinde etkili olan yağışla birlikte zirvede 2 santimetre kar kalınlığı ölçüldü. Gece hava sıcaklığı ise sıfırın altında 1 dereceye kadar düştü.

ULUDAĞ'A KAR YAĞIŞI DEVAM EDECEK Mİ?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Uludağ'da kar yağışının önümüzdeki günlerde de etkili olacağını açıkladı. Yapılan değerlendirmeye göre 11 Kasım Çarşamba ve 12 Kasım Perşembe günlerinde Uludağ'da kar yağışının devam etmesi bekleniyor.

ULUDAĞ YOLU AÇIK MI?

Kar yağışının ardından Uludağ yolunda güvenlik önlemleri artırıldı. Jandarma ekipleri, kar lastiği bulunmayan ve yanında zincir taşımayan araçların zirveye çıkışına izin vermiyor. Karayolları 14'üncü Bölge Müdürlüğü ekipleri de yolların kapanmaması ve ulaşımın aksamaması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Uludağ'a çıkmayı planlayan sürücülerin araçlarında kar lastiği ve zincir bulundurması gerekiyor.

KAR YAĞIŞI OTEL İŞLETMECİLERİNİ SEVİNDİRDİ

Kayak sezonu öncesinde başlayan kar yağışı, Uludağ'daki otel işletmecileri tarafından memnuniyetle karşılandı. Sezon hazırlıklarını sürdüren işletmeler, beklenen yeni kar yağışlarının sezonun verimli geçmesine katkı sağlamasını umuyor.

ULUDAĞ'DA KAÇ OTEL VAR?

Uludağ'da kayak sezonunda 8 bin 500 yatak kapasiteli 18 otel ve 7 misafirhane hizmet veriyor. Bursa'nın simgelerinden biri olan Uludağ, her yıl yurt içinden ve yurt dışından binlerce kayakseveri ağırlıyor.

Not : Fotoğraflar arşiv fotoğrafıdır, güncel değildir.