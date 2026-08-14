UltrAslan dağıldı mı, UltrAslan Avrupa, UltrAslan ÜNİ, UltrAslan Lise faaliyetlerini durdurdu mu?

Galatasaray tribünlerinde yaşanan son gelişmelerin ardından ultrAslan’ın yurt içi ve yurt dışındaki yapılanmalarıyla ilgili tartışmalar yeniden alevlendi. Bazı platformlarda tüm temsilciliklerin faaliyetlerini durdurduğu yönünde paylaşımlar yapılırken, farklı temsilciliklerin ultrAslan’dan ayrılma kararı aldığına ilişkin haberler de gündeme geldi. Peki, ultrAslan dağıldı mı, ultrAslan Avrupa, ultrAslan ÜNİ ve ultrAslan Lise faaliyetlerini durdurdu mu? İşte son gelişmeler...

ULTRASLAN AVRUPA, ULTRASLAN ÜNİ VE ULTRASLAN LİSE FAALİYETLERİNİ DURDURDU

Galatasaray taraftar oluşumu ultrAslan’ın Avrupa, üniversite ve lise yapılanmalarından dikkat çeken bir açıklama geldi. Son dönemde yaşanan gelişmelerin ardından ultrAslan-Avrupa, ultrAslan ÜNİ ve ultrAslan Lise tarafından yapılan duyurularda, faaliyetlerin durdurulduğu belirtildi. Gelişme, Galatasaray taraftarları arasında geniş yankı uyandırırken “ultrAslan dağıldı mı, ultrAslan Avrupa, ÜNİ ve Lise faaliyetlerini durdurdu mu?” soruları gündeme geldi.

Yapılan açıklamalarda üç farklı yapılanmanın da faaliyetlerine ilişkin benzer ifadeler kullanması dikkat çekti. ultrAslan-Avrupa, Avrupa temsilciliklerinin ortak kararıyla tüm faaliyetlerin sona erdirildiğini duyururken, ultrAslan ÜNİ ve ultrAslan Lise de kendi temsilciliklerinin faaliyetlerinin durdurulduğunu açıkladı. İşte ultrAslan yapılanmalarından gelen açıklamaların detayları...