Uğurcan Çakır neden yok? Uğurcan Çakır Türkiye İtalya maçında cezalı mı, sakat mı, yedek mi, kadroda yok mu?

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A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ikinci karşılaşması öncesinde gözler kaleci Uğurcan Çakır'ın durumuna çevrildi. Türkiye'nin 25 Eylül 2026'da Fransa ile oynadığı karşılaşmada kırmızı kart gören Uğurcan Çakır'ın İtalya maçında forma giyip giyemeyeceği merak konusu oldu. Peki Uğurcan Çakır neden yok, İtalya maçında cezalı mı, sakat mı? Uğurcan Çakır'ın kırmızı kart cezası kaç maç ve Türkiye'nin kalesinde olacak? Detaylar...

UĞURCAN ÇAKIR NEDEN YOK?

Uğurcan Çakır, Türkiye'nin Fransa ile oynadığı UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup ilk maçında kırmızı kart gördüğü için İtalya karşılaşmasında forma giyemeyecek. Dolayısıyla milli kalecinin İtalya maçında yer almamasının nedeni sakatlık değil, Fransa karşılaşmasında gördüğü kırmızı kart nedeniyle oluşan otomatik maç cezası.

UĞURCAN ÇAKIR TÜRKİYE İTALYA MAÇINDA CEZALI MI, SAKAT MI?

Türkiye, 25 Eylül 2026 tarihinde Kocaeli'de Fransa'yı konuk etti. Karşılaşmayı Fransa, Kylian Mbappe'nin 54. dakikada attığı golle 1-0 kazandı. Mücadelenin 87. dakikasında ise Uğurcan Çakır'ın ceza sahası dışında topa elle müdahale ettiği pozisyon yaşandı.

UĞURCAN ÇAKIR FRANSA MAÇINDA NEDEN KIRMIZI KART GÖRDÜ?

Pozisyonun ardından VAR'dan hakeme inceleme tavsiyesi geldi. Hakem, pozisyonu saha kenarındaki monitörden yeniden izledi ve incelemenin ardından Uğurcan Çakır'a doğrudan kırmızı kart gösterdi. Türkiye Futbol Federasyonu da Fransa maçına ilişkin resmi karşılaşma haberinde Uğurcan Çakır'ın VAR incelemesinin ardından 87. dakikada kırmızı kart gördüğünü doğruladı.

UEFA'nın 2026/27 Uluslar Ligi düzenlemesinde de hakem tarafından oyundan ihraç edilen futbolcuların organizasyondaki bir sonraki maçta otomatik olarak cezalı olacağı belirtiliyor.

Bu nedenle Uğurcan Çakır, Fransa karşılaşmasının ardından Türkiye'nin 28 Eylül 2026 Pazartesi günü İtalya ile oynayacağı UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup mücadelesinde forma giyemeyecek.

UĞURCAN ÇAKIR'IN KIRMIZI KART CEZASI KAÇ MAÇ?

Uğurcan Çakır'ın kırmızı kart sonrası kesin olan otomatik cezası 1 maç. UEFA'nın 2026/27 Uluslar Ligi talimatının 60.01 maddesine göre hakem tarafından oyundan ihraç edilen futbolcu veya takım görevlisi, kural olarak organizasyondaki bir sonraki karşılaşmada otomatik olarak cezalı oluyor.

Bu düzenleme doğrultusunda Uğurcan Çakır'ın otomatik cezası Türkiye'nin İtalya ile oynayacağı karşılaşmada uygulanacak. Türkiye'nin Fransa'dan sonraki grup maçı İtalya karşılaşması olduğu için kırmızı kartın ilk maçlık otomatik yaptırımı bu mücadelede geçerli olacak.

UEFA talimatında ayrıca ciddi bir ihlal söz konusu olması halinde UEFA disiplin organlarının cezayı artırabileceği belirtiliyor. Buna göre mevcut durumda kesin olan yaptırım Uğurcan Çakır'ın organizasyondaki bir sonraki karşılaşmadan men edilmesi. Bunun dışında ek bir yaptırım uygulanıp uygulanmayacağı ise UEFA'nın disiplin sürecine bağlı olacak.

Dolayısıyla Uğurcan Çakır açısından şu aşamada net olan durum, İtalya maçında forma giyemeyecek olmasıdır. Kırmızı kart nedeniyle uygulanan otomatik ceza 1 maçlık men anlamına geliyor.

İTALYA MAÇINDA TÜRKİYE'NİN KALECİSİ KİM OLACAK?

Uğurcan Çakır'ın kırmızı kart cezası nedeniyle İtalya karşılaşmasında Türkiye'nin kalesinde başka bir isim görev yapacak. UEFA'nın Türkiye kadro listesinde kaleci pozisyonunda Uğurcan Çakır'ın yanı sıra Altay Bayındır ve Okan Kocuk bulunuyor.

Bu nedenle Uğurcan Çakır'ın yokluğunda Türkiye'nin kalesi için kadroda bulunan seçenekler Altay Bayındır ve Okan Kocuk olacak. Karşılaşmada ilk 11'de hangi kalecinin görev yapacağına ise teknik direktör Vincenzo Montella karar verecek.

UEFA'nın Türkiye-İtalya karşılaşmasına ilişkin resmi kadro sayfasında Uğurcan Çakır'ın isminin yer alması da onun İtalya maçında oynayabileceği anlamına gelmiyor. UEFA, karşılaşmalara ilişkin resmi kadro listelerinin maç sabahı güncellendiğini belirtiyor.