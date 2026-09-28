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Açlık sınırı asgari ücreti 10 bin lira aştı! Yoksulluk sınırı 123 bin 465 liraya yükseldi

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Açlık sınırı asgari ücreti 10 bin lira aştı! Yoksulluk sınırı 123 bin 465 liraya yükseldi
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Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu'nun eylül araştırmasına göre, dört kişilik bir ailenin aylık gıda harcamasını ifade eden açlık sınırı 380 lira artışla 38 bin 698 liraya, yoksulluk sınırı 2 bin 429 lira artışla 123 bin 465 liraya çıktı. Açlık sınırı, 28 bin 75 liralık asgari ücreti 10 bin 623 lira, en düşük emekli aylığını ise 15 bin 146 lira aştı.

  • Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu araştırmasına göre dört kişilik ailenin açlık sınırı eylülde 380 lira artışla 38 bin 698 liraya, yoksulluk sınırı 2 bin 429 lira artışla 123 bin 465 liraya yükseldi.
  • Açlık sınırı 28 bin 75 liralık asgari ücreti 10 bin 623 lira, 23 bin 552 liralık en düşük emekli aylığını 15 bin 146 lira aştı.
  • Gıda harcamalarında en yüksek aylık gider 11 bin 625 lirayla et, balık ve yumurtaya ait oldu.

(ANKARA) - Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu'nun araştırmasına göre, dört kişilik bir ailenin aylık gıda harcamasını ifade eden açlık sınırı eylülde 380 lira artarak 38 bin 698 liraya yükseldi. Yoksulluk sınırı ise 2 bin 429 lira artışla 123 bin 465 liraya çıktı.

Araştırmaya göre, gıda dışındaki ihtiyaçlar için yapılması gereken aylık harcama 84 bin 767 lira oldu. Son bir yılda açlık sınırı 9 bin 308 lira, yoksulluk sınırı ise 33 bin 609 lira arttı.

ASGARİ ÜCRET VE EMEKLİ AYLIĞI AÇLIK SINIRININ ALTINDA KALDI

Açlık sınırı, 28 bin 75 liralık asgari ücretin 10 bin 623 lira, 23 bin 552 liralık en düşük emekli aylığının ise 15 bin 146 lira üzerinde kaldı. En düşük memur maaşının yoksulluk sınırını karşılama oranı ise yüzde 57'ye geriledi.

EN BÜYÜK GİDER ET, BALIK VE YUMURTA

KAMU-AR'ın Ankara'daki market fiyatlarından yaptığı hesaplamaya göre, gıda harcamalarında en yüksek aylık gider 11 bin 625 lirayla et, balık ve yumurta için yapılırken, bunu süt, yoğurt ve peynir ile sebze harcamaları izledi.

Araştırmada, dört kişilik bir ailenin gıda ve gıda dışı tüm ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için gereken aylık toplam tutarın eylül itibarıyla 123 bin 465 liraya ulaştığı belirtildi.

Kaynak: ANKA
Bu haber 24 sitede yayınlandı.
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