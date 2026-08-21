UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI: Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un maçları sonrasında Türkiye UEFA ülke puanı kaç, kaçıncı sırada?

Avrupa kupalarında play-off turu ilk maçlarının tamamlanmasının ardından UEFA Ülke Puanı Sıralaması yeniden hesaplandı. Fenerbahçe'nin Lyon karşısında aldığı 1-1'lik beraberlik ve Beşiktaş'ın Kauno Zalgiris karşısındaki 3-0'lık galibiyeti Türkiye'nin ülke puanına katkı sağladı. Peki, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un maçları sonrasında Türkiye UEFA ülke puanı kaç, kaçıncı sırada? Detaylar....

UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI

UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu ilk maçlarının oynanmasının ardından Avrupa kupalarında mücadele eden temsilcilerimizin sonuçları, UEFA Ülke Puanı Sıralaması üzerinde de etkili oldu.

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi play-off turundaki ilk maçında Fransız temsilcisi Lyon ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonuç Türkiye'nin ülke puanına 0.1 puanlık katkı yapılmasını sağladı.

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda mücadele eden Beşiktaş ise sahasında Litvanya ekibi Kauno Zalgiris'i 3-0 mağlup etti. Beşiktaş'ın galibiyeti ülke puanına 0.2 puanlık katkı sağladı.

Avrupa Ligi'ndeki diğer temsilcimiz Trabzonspor ise sahasında Macaristan temsilcisi Ferencvaros'a 1-0 mağlup oldu. Bu nedenle Trabzonspor'un karşılaşması Türkiye'nin ülke puanına herhangi bir katkı sağlamadı.

UEFA'nın resmi sıralama sisteminde ülke katsayıları, Avrupa kupalarında mücadele eden kulüplerin sonuçları üzerinden hesaplanıyor. UEFA, ülke katsayılarını oluştururken kulüplerin Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'ndeki performanslarını dikkate alıyor.

TÜRKİYE UEFA ÜLKE PUANI KAÇ, KAÇINCI SIRADA?

Güncellenen sıralamaya göre Türkiye'nin UEFA ülke puanı 48.275 oldu. Türkiye bu puanla 9. sırada bulunuyor.

Türkiye'nin hemen üstünde 52.062 puanla Hollanda, 58.650 puanla Belçika ve 64.250 puanla Portekiz yer alıyor. Türkiye'nin arkasında ise 44.825 puanla Polonya, 44.325 puanla Çekya ve 42.012 puanla Yunanistan bulunuyor.

Güncel sıralamada Türkiye'nin çevresindeki ülkeler ve puanları şöyle:

6. Portekiz: 64.250

7. Belçika: 58.650

8. Hollanda: 52.062

9. Türkiye: 48.275

10. Polonya: 44.825

11. Çekya: 44.325

12. Yunanistan: 42.012

13. Danimarka: 37.556

14. Norveç: 34.212

UEFA'nın resmi açıklamasına göre ülke katsayıları, Avrupa kupalarında mücadele eden kulüplerin sonuçları temel alınarak hesaplanıyor ve sıralamalar tamamlanan Avrupa kupası turlarının ardından güncelleniyor.