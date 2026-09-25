Futbolseverlerin gündemindeki sorulardan biri de UEFA Nations League nedir, UEFA Nations League ne demek sorusu oldu. Milli takımların sahaya çıktığı haftalarda sosyal medyada ve arama motorlarında öne çıkan UEFA Nations League, futbol takipçilerinin ilgisini çekmeye devam ediyor. Bu turnuvayla ilgili bilgi edinmek isteyenler yanıt arayışını sürdürüyor. UEFA Nations League hakkında bilmeniz gerekenler haberimizin devamında…

UEFA NATIONS LEAGUE NEDİR?

UEFA Nations League, Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) tarafından düzenlenen ve UEFA'ya üye ülkelerin A milli takımlarının katıldığı resmi bir futbol turnuvasıdır. Turnuvanın ilk sezonu 2018-2019 yılında oynanmıştır. Organizasyonun temel amacı, uluslararası maç takvimindeki hazırlık maçlarının sayısını azaltarak milli takımlara daha rekabetçi ve anlamlı karşılaşmalar sunmaktır. Böylece hem takımlar kendi seviyelerine yakın rakiplerle mücadele eder hem de taraftarlar daha heyecanlı maçlar izleme fırsatı bulur.

UEFA NATIONS LEAGUE NE DEMEK?

"Nations League" ifadesi İngilizce bir kavramdır ve Türkçeye "Uluslar Ligi" olarak çevrilir. Bu nedenle UEFA Nations League, Türkiye'de zaman zaman "UEFA Uluslar Ligi" adıyla da anılır. Adından da anlaşılacağı gibi turnuva, kulüplerin değil ülkelerin, yani milli takımların mücadele ettiği bir lig sistemine dayanır.

UEFA NATIONS LEAGUE NASIL OYNANIR?

Turnuvada takımlar, UEFA katsayı sıralamasındaki performanslarına göre A, B, C ve D olmak üzere dört farklı lige ayrılır. En güçlü takımlar A Ligi'nde yer alırken, diğer takımlar güç sıralamasına göre alt liglere dağıtılır. Her lig kendi içinde gruplara bölünür ve takımlar grup aşamasında birbirleriyle iç saha ve deplasman usulüyle karşılaşır.

A Ligi'nde başarılı olan takımlar, turnuvanın şampiyonluk mücadelesinin yapıldığı üst aşamalara yükselir. Son aşamada dörtlü final formatında oynanan yarı final, üçüncülük ve final maçlarıyla UEFA Nations League şampiyonu belirlenir.

YÜKSELME VE DÜŞME SİSTEMİ NASIL İŞLİYOR?

UEFA Nations League'i diğer milli takım turnuvalarından ayıran en önemli özelliklerden biri, kulüp liglerinde olduğu gibi yükselme ve düşme sisteminin uygulanmasıdır. Gruplarında başarılı olan takımlar bir üst lige çıkma hakkı kazanırken, grubunu son sırada tamamlayan takımlar alt lige düşer. Bazı takımlar ise lig değişikliği için play-off maçlarına çıkar. Bu sistem sayesinde turnuvanın her sezonunda takımların hem şampiyonluk hem de lig konumu açısından mücadele etmesi sağlanır.

UEFA NATIONS LEAGUE NEDEN ÖNEMLİ?

UEFA Nations League, yalnızca bir kupa mücadelesi değildir. Turnuvada elde edilen başarılar, Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası elemelerinde takımlara play-off yoluyla ek bir şans da sunabilir. Bu durum, özellikle eleme grubunda istediği sonucu alamayan milli takımlar için büyük bir fırsat anlamına gelir. Ayrıca takımların lig konumu, gelecekteki kura çekimlerinde yer alacakları torbaları da etkileyebildiği için her maç ayrı bir önem taşır.

UEFA NATIONS LEAGUE'DE ŞAMPİYON OLAN TAKIMLAR

Turnuvanın kısa tarihinde Avrupa'nın güçlü futbol ülkeleri öne çıkmıştır. İlk şampiyonluğu 2019 yılında Portekiz kazanmış, ardından 2021'de Fransa ve 2023'te İspanya kupayı kaldırmıştır. 2025 yılında oynanan finalde ise Portekiz, İspanya'yı penaltılarla geçerek ikinci kez şampiyonluğa ulaşmıştır.

TÜRKİYE UEFA NATIONS LEAGUE'DE HANGİ LİGDE?

A Milli Futbol Takımımız, 2024-2025 sezonunda B Ligi'nde mücadele etmiş ve Mart 2025'te oynanan play-off karşılaşmalarında Macaristan'ı iki maçta da mağlup ederek A Ligi'ne yükselmeyi başarmıştır. Bu başarıyla birlikte Türkiye, turnuvanın yeni sezonunda Avrupa'nın en güçlü takımlarıyla aynı ligde mücadele etme hakkı elde etmiştir.