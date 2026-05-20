UEFA kupasını kim kazandı, 2026 UEFA Avrupa Ligi şampiyonu kim oldu?

2026 UEFA Avrupa Ligi finalinin ardından “UEFA kupasını kim kazandı?” sorusu sosyal medyada en çok konuşulan başlıklar arasında yer aldı. UEFA Europa League şampiyonunun belli olmasıyla birlikte futbolseverler final karşılaşmasının sonucu, maçın öne çıkan anları ve kupayı müzesine götüren takım hakkında araştırmalarını hızlandırdı.

FREIBURG - ASTON VILLA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

UEFA Avrupa Ligi finalinde SC Freiburg ile Aston Villa karşı karşıya geliyor. Futbolseverlerin büyük heyecanla beklediği mücadele TRT 1 ve İçtimai TV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Avrupa futbolunun önemli kupalarından biri için sahaya çıkacak iki ekip, kupayı kazanabilmek adına kozlarını paylaşacak.

FREIBURG - ASTON VILLA MAÇI SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi final karşılaşması 20 Mayıs 2026 Çarşamba günü oynanacak. Dev mücadele saat 22.00’de başlayacak. Karşılaşma öncesinde iki takımın taraftarları da sosyal medyada final heyecanını yaşamaya başladı.

MAÇ NEREDE OYNANACAK?

Freiburg ile Aston Villa arasındaki UEFA Avrupa Ligi finali, İstanbul’daki Beşiktaş Park Tüpraş Stadyumu’nda oynanacak. Avrupa futbolunun dev finaline ev sahipliği yapacak statta binlerce taraftarın tribünleri doldurması bekleniyor.

TRT 1 CANLI YAYIN BİLGİLERİ

Karşılaşmayı TRT 1 üzerinden takip etmek isteyen futbolseverler, Digiturk 23, D Smart 26, Kablo TV 22, Tivibu 22, Turkcell TV+ 21, Fil Box 20 ve Vodafone TV 21 numaralı kanallardan yayına ulaşabilecek. TRT 1 ayrıca Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilecek.

AVRUPA LİGİ FİNALİNE BÜYÜK İLGİ

Hem Freiburg hem de Aston Villa’nın tarihinde önemli bir yere sahip olması beklenen final karşılaşması, Avrupa futbol gündeminin en çok konuşulan organizasyonları arasında yer alıyor. Özellikle İstanbul’da oynanacak olması nedeniyle Türk futbolseverlerin de maça yoğun ilgi göstermesi bekleniyor.

UEFA AVRUPA LİGİ FİNALİNDE DEV RANDEVU

UEFA Europa League finalinde İngiltere temsilcisi Aston Villa ile Almanya ekibi SC Freiburg karşı karşıya gelecek. 2025-2026 sezonunun şampiyonunu belirleyecek dev mücadele, futbolseverler tarafından büyük heyecanla bekleniyor.

FİNAL İSTANBUL’DA OYNANACAK

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki önemli organizasyonlarından biri olan UEFA Avrupa Ligi finaline İstanbul ev sahipliği yapacak. Karşılaşma, Beşiktaş Park Tüpraş Stadyumu’nda oynanacak. Binlerce taraftarın tribünleri doldurması beklenen final için şehirde yoğun hazırlık yapılıyor.

ASTON VILLA TARİH YAZMAK İSTİYOR

İngiliz temsilcisi Aston Villa, Avrupa kupalarında yeni bir başarı elde etmek için sahaya çıkacak. Sezon boyunca etkili performans sergileyen İngiliz ekibi, final maçını kazanarak taraftarına tarihi bir gece yaşatmayı hedefliyor.

FREIBURG İLK AVRUPA ZAFERİNİN PEŞİNDE

Alman temsilcisi Freiburg ise kulüp tarihinin en büyük başarısını elde etmek için mücadele edecek. Avrupa arenasında dikkat çeken performansıyla finale yükselen Alman ekibi, kupayı kazanarak unutulmaz bir başarıya imza atmak istiyor.

FUTBOLSEVERLERİN GÖZÜ FİNAL MAÇINDA

UEFA Avrupa Ligi finali, yalnızca İngiltere ve Almanya’da değil, tüm dünyada futbolseverlerin yakın takibinde olacak. İstanbul’da oynanacak dev finalin yüksek tempolu ve çekişmeli geçmesi beklenirken, iki takımın yıldız oyuncuları da maçın kaderini belirleyecek isimler arasında gösteriliyor.

2026 UEFA AVRUPA LİGİ ŞAMPİYONU KİM OLDU?

Freiburg Aston Villa maçı henüz sona ermedi.