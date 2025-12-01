Haberler

Twitter çöktü mü? X çöktü mü? X'te sorun mu var 1 Aralık Pazartesi?

Twitter çöktü mü? X çöktü mü? X'te sorun mu var 1 Aralık Pazartesi?
Güncelleme:
Son dönemlerde popüler sosyal medya platformları Twitter ve X üzerinde erişim sıkıntıları yaşanıyor. Pek çok kullanıcı, hesaplarına giriş yaparken veya sayfaları yenilerken sorunlarla karşılaştıklarını bildiriyor. Arızanın kaynağına ve ne zaman giderileceğine dair platformdan henüz resmi bir açıklama yapılmış değil. Bu nedenle "Twitter çöktü mü?", "X'e erişim neden yok?" gibi sorular sıkça gündeme geliyor.

X (eski adıyla Twitter), 2025 itibarıyla zaman zaman dünya genelinde çeşitli kesintilerle konuşulmaya devam ediyor. Kullanıcılar, akışın yüklenmemesi, DM'lerde aksaklık yaşanması, oturum açma hataları gibi problemlere rastlayabiliyor. Bu durum da doğal olarak "X çöktü mü?", "Platformda sorun mu var?", "Neden giriş yapılamıyor?" sorularının yeniden gündem olmasına neden oluyor.

TWITTER ÇÖKTÜ MÜ?
1. SON YAŞANAN KESİNTİLER VE KULLANICI ŞİKAYETLERİ

2025 boyunca farklı dönemlerde X platformuna erişimde çeşitli aksamalar meydana geldi. Bazı günlerde binlerce kullanıcı, özellikle akışın yenilenmemesi ve bildirimlerin gecikmesi gibi problemlerle karşılaştığını bildirdi. Bu durum, platform genelinde farklı ölçeklerde kesintilerin yaşandığını gösteriyor.

2. OLASI NEDENLER: SİBER SALDIRI MI, TEKNİK SORUN MU?

Elon Musk, kimi kesintilerin koordineli siber saldırılarla bağlantılı olabileceğini dile getirdi.

Öte yandan teknik uzmanların hazırladığı raporlar, arızaların bir bölümünün veri merkezlerinde yaşanan teknik aksaklıklardan kaynaklandığını ortaya koyuyor.

Veri merkezi sorunları; giriş işlemlerini, mesajlaşmayı ve bildirim hizmetlerini doğrudan etkileyerek platformda genel bir işlev kaybına yol açabiliyor.

Tüm bu değerlendirmelerin ışığında "Twitter çöktü mü?" sorusunun kısa cevabı: Evet, özellikle 2025 yılı boyunca çeşitli zamanlarda önemli kesintiler yaşandı.

X ÇÖKTÜ MÜ?

2025 yılı içinde X, birden fazla büyük çaplı kesintiyle gündeme geldi. Bazı günlerde on binlerce kullanıcı aynı anda giriş problemi, mesaj gönderme sorunu ve akış yüklenememesi gibi arızaları raporladı. Veri merkezlerinde meydana gelen altyapı sorunları, platformun temel işleyişini doğrudan etkileyerek kullanıcı deneyimini olumsuz yönde etkiledi.

Uzman analistler, bu kesintilerin hem altyapısal yetersizliklerden hem de zaman zaman ortaya çıkan operasyonel zorluklardan kaynaklanabileceğini değerlendiriyor.

Bu nedenle "X çöktü mü?" sorusuna net bir yanıt vermek gerekirse: Evet — X, dönem dönem ciddi erişim problemleri yaşamaya devam ediyor.

X'TE SORUN MU VAR?
1. KULLANICILARIN BİLDİRDİĞİ SORUNLAR

Platformda son dönemde en sık karşılaşılan sorunlar şunlar:

• Akışın yenilenmemesi veya gönderilerin görünmemesi

• Bildirimlerin hiç gelmemesi ya da çok geç ulaşması

• DM'lerin gönderilememesi veya alınamaması

• Giriş sırasında hata mesajı alınması

• Bazı zamanlarda platformun tamamen erişilemez hâle gelmesi

2. MUHTEMEL ARIZA KAYNAKLARI

• Altyapı Problemleri: Veri merkezlerinde yaşanan arızalar, temel sistemlerin aksamasına neden olabilir.

• Siber Saldırı İhtimali: Bazı kesintilerin organize saldırılarla ilişkili olabileceği değerlendiriliyor.

• Operasyonel Zorluklar: Personel azaltımı, bütçe kısıtlamaları veya bakım eksiklikleri altyapı dayanıklılığını etkileyebilir.

• Kullanıcı Taraflı Sorunlar: İnternet bağlantısı, cihaz uyumluluğu veya uygulama hataları da erişim problemlerine yol açabilir.

X'E NEDEN GİRİLMİYOR?

Kullanıcıların "X'e neden giremiyorum?" sorusuna yönelik olası sebepler şöyle sıralanabilir:

• Platform Kaynaklı Kesinti: Veri merkezi arızaları veya genel sistemsel sorunlar erişimi engelleyebilir.

• Ağ Problemleri: Wi-Fi veya mobil veri bağlantısındaki kesintiler erişimi doğrudan etkiler.

• Uygulama Hataları: Güncel olmayan uygulama sürümleri, bozuk önbellek ya da cihaz uyumsuzlukları giriş sorunlarına yol açabilir.

• Güvenlik Engelleri: Şüpheli hareket algılandığında geçici hesap kilitlenmeleri görülebilir.

• Bölgesel Kısıtlamalar: Bazı ülkelerde uygulanan teknik veya yasal kısıtlamalar platforma erişimi sınırlayabilir.

Hata raporu:

Osman DEMİR
