Twitter çöktü mü, X çöktü mü, neden açılmıyor 16 Ocak Cuma?

Sosyal medya kullanıcıları, Twitter (X) platformunda meydana gelen erişim problemleri nedeniyle endişe yaşadı. Uygulama ve web sürümünde yaşanan yavaşlama ve bağlantı hataları sonrası, platformda genel bir teknik arıza olup olmadığı araştırılmaya başlandı. Peki X neden açılmıyor, Twitter'da sistemsel bir sorun mu var?

X ÇÖKTÜ MÜ? KULLANICILAR ERİŞİM SORUNU YAŞIYOR

Popüler sosyal medya platformu X'te yaşanan erişim problemleri kullanıcıların gündemine oturdu. Elon Musk'ın sahibi olduğu platforma hem mobil uygulama hem de web üzerinden giriş yapmakta zorlanan kullanıcılar, akışın yenilenmediğini ve içeriklere ulaşılamadığını bildiriyor. Sorunun yalnızca belirli bölgelerle sınırlı olmadığı, Türkiye dahil birçok ülkede hissedildiği ifade ediliyor.

X'E GİRİŞ SAĞLANAMIYOR, AKIŞ YÜKLENMİYOR

Kullanıcılardan gelen bildirimlere göre X platformunda şu anda hesaplara erişim sağlamak neredeyse imkânsız hale geldi. Ana sayfa yenilenmezken, gönderiler görüntülenemiyor ve profil sayfalarına ulaşımda ciddi aksamalar yaşanıyor. Dünya genelinde milyonlarca kullanıcı, sosyal medya deneyiminin adeta durma noktasına geldiğini belirtiyor.

ERİŞİM SORUNU RAPORLARA DA YANSIDI

Kullanıcı geri bildirimlerine dayalı erişim raporlarında, X platformunda olağan dışı bir yoğunluk dikkat çekiyor. Gelen veriler, yaşanan sorunun bireysel bağlantı problemlerinden ziyade geniş çaplı bir teknik aksaklık olabileceğini gösteriyor. Özellikle son saatlerde hata bildirimlerinde ciddi bir artış yaşandığı görülüyor.

HATA UYARILARI KULLANICILARI KARŞILIYOR

X'i ziyaret etmeye çalışan birçok kullanıcı, ana sayfada "Bir sorun oluştu, yeniden yüklemeyi dene" şeklinde uyarılarla karşılaşıyor. Benzer hata mesajlarının mobil uygulamada da görülmesi, sorunun platform genelinde yaşandığı ihtimalini güçlendiriyor.

X NEDEN AÇILMIYOR?

Cuma akşam saatlerinde başlayan teknik aksaklıklar, küresel erişim sorunlarıyla birlikte daha görünür hale geldi. Bazı kullanıcılar tweetlerin hiç yüklenmediğini ifade ederken, bazıları ise mesajlara ve hesap bilgilerine ulaşamadığını aktarıyor. Özellikle mobil cihazlardan giriş yapan kullanıcıların hata mesajlarıyla karşılaştığı belirtiliyor.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ Mİ?

X'in sahibi Elon Musk ya da platformun resmi hesapları tarafından yaşanan erişim problemine ilişkin henüz net bir açıklama yapılmadı. Ancak geçmişte benzer kesintilerin genellikle sunucu kaynaklı teknik çalışmalar veya ani trafik artışları nedeniyle meydana geldiği biliniyor.

X NE ZAMAN DÜZELECEK?

Kesintinin etkisi bölgelere göre değişiklik gösterirken, teknik ekibin sorunu gidermek için çalışmalarını sürdürdüğü tahmin ediliyor. Daha önce yaşanan benzer erişim problemlerinin çoğu kısa süre içinde giderilmişti. Kullanıcılar ise platformun normale dönmesini bekliyor.

16 OCAK 2026 X ÇÖKME İDDİASI

16 Ocak 2026 tarihinde X platformuna erişimde yaşanan sorunlar nedeniyle kullanıcı şikayetlerinde belirgin bir artış yaşandı. Akışın yenilenmemesi, gönderilerin görüntülenmemesi ve hesaba giriş problemleri, platform genelinde teknik bir arızanın yaşandığı iddialarını güçlendirdi. Ancak X cephesinden şu ana kadar "çökme" durumunu doğrulayan resmi bir açıklama yapılmış değil.

Hata raporu: