Twitter çöktü mü? 18 Mart Çarşamba X'te sorun mu var, Twitter'da problem mi var, sayfalar neden açılmıyor, Twitter'a neden girilmiyor?

Sosyal medya platformu X (eski adıyla Twitter), 18 Mart Çarşamba itibarıyla dünya genelinde kullanıcılar tarafından erişim sorunlarıyla gündeme geldi. Downdetector ve benzeri izleme araçlarına göre platforma giren binlerce kullanıcı, hem akışların yenilenmemesi hem de giriş hatalarıyla karşılaşırken, teknik bir kesinti olup olmadığı merak konusu oldu ve "Twitter çöktü mü?", "X'te sorun var mı?" soruları sosyal medyada hızla yayıldı.

Teknoloji gündeminde bu geceen çok aranan konular arasında X ( Twitter ) platformunda yaşanan erişim problemleri yer alıyor. Kullanıcılar, sayfa yenileyememe ve içerik yükleme hataları bildirirken, Downdetector'da rapor edilen yoğun şikayetler dünya çapında dikkat çekti; bu durum "Twitter çöktü mü?", "X'te problem var mı?" gibi başlıklarla tartışılmaya başlandı. Henüz resmi bir açıklama yapılmazken uzmanlar, teknik arızaların kısa süreli kesintilere yol açmış olabileceğini belirtiyor.

TWİTTER (X) ÇÖKTÜ MÜ? KULLANICILAR AKIŞA ERİŞEMİYOR

Sosyal medya platformu X'te kullanıcılar ana sayfayı yenilemek istediklerinde hata mesajıyla karşılaşıyor. "Bir sorun oluştu. Yeniden yüklemeyi dene." uyarısı nedeniyle akış güncellenmiyor, yeni paylaşımlar görüntülenemiyor. Mevcut içeriklerin sabit kalması, platform genelinde erişim problemi yaşandığına işaret ediyor.

MOBİL VE MASAÜSTÜ KULLANICILARDA AYNI HATA

Sorunun yalnızca tek bir platformla sınırlı olmadığı görülüyor. Hem mobil uygulama kullananlar hem de masaüstü tarayıcı üzerinden giriş yapan kullanıcılar benzer hata bildirimleri aldıklarını aktarıyor. Yeniden yükleme seçeneği denense de hata mesajının tekrarlanması, sorunun kullanıcı kaynaklı olmadığını düşündürüyor.

X'TEN RESMİ AÇIKLAMA GELMEDİ

Yaşanan erişim sıkıntısına ilişkin platform yönetimi tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmış değil. Sorunun nedeni ve ne zaman çözüleceği konusunda belirsizlik sürerken, kullanıcılar gelişmeleri sosyal medyada tartışmaya devam ediyor.

Hata raporu:

Osman DEMİR
500

