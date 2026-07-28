Tuzlu Kahve dizisi ne zaman başlayacak, Tuzlu Kahve hangi kanalda yayınlanacak?

Televizyon dünyasının iddialı projelerinden biri olarak gösterilen Tuzlu Kahve, okuma provasının ardından gündemin en çok konuşulan dizileri arasına girdi. Başrollerinde birbirinden ünlü isimleri buluşturan yapımın yayın tarihi henüz netleşmezken, dizinin Star TV ekranlarında izleyiciyle buluşacağı ve yeni sezonda ekrana gelmesinin beklendiği açıklandı. Peki, Tuzlu Kahve ne zaman başlayacak, hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar.

TUZLU KAHVE DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Star TV'nin yeni sezon için hazırladığı iddialı yapımlardan biri olan Tuzlu Kahve dizisi, güçlü oyuncu kadrosu ve sıcak aile hikâyesiyle izleyicilerin merak ettiği projeler arasında yer alıyor. Çekim hazırlıkları devam eden dizinin yayın tarihi araştırılırken, "Tuzlu Kahve ne zaman başlayacak, hangi kanalda yayınlanacak?" soruları da gündemdeki yerini koruyor.

TUZLU KAHVE DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK VE HANGİ KANALDA?

Tuzlu Kahve dizisinin kesin yayın tarihi henüz resmi olarak açıklanmadı. Ancak Star TV tarafından gerçekleştirilen okuma provasının ardından yapılan paylaşımlarda yer alan "Çok Yakında" ifadesi, dizinin yeni yayın döneminde izleyiciyle buluşacağını gösteriyor.

Yeni sezonun dikkat çeken yapımları arasında gösterilen Tuzlu Kahve, Star TV ekranlarında yayınlanacak. Kanal yönetiminin önümüzdeki günlerde dizinin ilk tanıtım fragmanıyla birlikte net yayın tarihini de duyurması bekleniyor.

TUZLU KAHVE KONUSU NEDİR?

Tuzlu Kahve, İstanbul'un köklü ve zengin ailelerinden birinin kızı Gözde ile Amerika'dan dönen holding veliahdı Mehmet'in aşk hikâyesini konu alıyor. Evlenme kararı alan genç çift, birbirinden tamamen farklı yaşam tarzlarına sahip iki aileyi aynı çatı altında buluşturuyor.

Romantik komedi ile aile dramasını bir araya getiren yapım, yalnızca iki gencin aşkını değil; aile bağlarını, gelenekleri, kuşak çatışmalarını ve hayatın sürprizlerini samimi, eğlenceli ve duygusal bir anlatımla ekranlara taşıyacak.

TUZLU KAHVE OYUNCULARI KİMLER?

Poll Films imzasını taşıyan dizinin yapımcılığını Polat Yağcı üstleniyor. Tuzlu Kahve, Türk televizyon ve sinema dünyasının deneyimli isimlerini aynı projede buluşturan geniş oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor.

Dizinin oyuncu kadrosunda şu isimler yer alıyor:

• Nebahat Çehre

• Eda Ece

• Buğra Gülsoy

• Binnur Kaya

• Şevval Sam

• Yasemin Ergene

• Sarp Apak

• Ceren Moray

• Enis Arıkan

• Hatice Aslan

• Nergis Kumbasar

• Melis Fis

• Nazlı Senem Ünal

• Nazlı Tosunoğlu

• İrem Kahyaoğlu

• Gökçe Özyol

• Cengiz Bozkurt

• Nevra Serezli

• Settar Tanrıöğen

OKUMA PROVASINDA RENKLİ GÖRÜNTÜLER YAŞANDI

Dizinin gerçekleştirilen ilk okuma provasında oyuncular uzun bir aradan sonra aynı projede bir araya geldi. Eğlenceli atmosferde geçen buluşmada, oyuncular için özel olarak hazırlanan kişisel kartonet maketler dikkat çekti. Sürpriz jest sayesinde prova boyunca keyifli anlar yaşanırken, ekip set öncesinde yüksek motivasyonla çalışmalara başladı.

TUZLU KAHVE NEDEN MERAK EDİLİYOR?

Star TV'nin yeni aile komedisi olarak hazırladığı Tuzlu Kahve, son yıllarda ekranda az görülen sıcak aile hikâyelerini yeniden izleyiciyle buluşturmayı hedefliyor. Romantik komedi unsurlarını güçlü aile ilişkileriyle harmanlayan dizi; usta oyuncuları, zengin hikâyesi ve nostaljik atmosferiyle yeni sezonun en dikkat çeken yapımları arasında gösteriliyor.

Yayın tarihi henüz açıklanmayan Tuzlu Kahve'nin, Star TV'nin duyuracağı takvim doğrultusunda çok yakında izleyiciyle buluşması bekleniyor.