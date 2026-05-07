TUS TERCİH EKRANI: TUS tercihleri başladı mı, tercihler nereden nasıl yapılır? TUS 1. dönem kontenjanları ve taban puanları!

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2026-TUS 1. Dönem) tercih süreci resmen başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( Ösym ) tarafından yayımlanan duyuruyla birlikte adaylar tercih ekranına erişim sağlamaya başladı. Tercih işlemleri, belirlenen takvim doğrultusunda yalnızca elektronik ortam üzerinden gerçekleştirilecek. Peki, TUS tercihleri başladı mı, tercihler nereden nasıl yapılır? TUS 1. dönem kontenjanları ve taban puanları haberimizde.

2026-TUS 1. Dönem tercih işlemleri, 7 Mayıs 2026 tarihinde saat 11.00 itibarıyla erişime açıldı. Adaylar tercihlerini, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifreleriyle elektronik ortamda yapabilecek.

Tercih işlemleri için adayların ÖSYM’nin resmi AİS sistemi üzerinden giriş yapmaları gerekiyor. İşlemler yalnızca çevrim içi ortamda gerçekleştirilecek ve başvurular için fiziki evrak teslimi yapılmayacak.

Tercih süreci 14 Mayıs 2026 tarihinde saat 23.59’da sona erecek. Bu tarihten sonra sistem üzerinden herhangi bir tercih işlemi gerçekleştirilemeyecek.

Yerleştirme sürecinde, 2026-TUS 1. Dönem Başvuru Kılavuzu’nda yer alan ilke ve kurallar esas alınacak. Bu nedenle adayların tercih işlemlerini tamamlamadan önce kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekiyor.

TUS TERCİHLERİ BAŞLADI MI?

TUS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Adaylar tercihlerini, belirtilen tarihler arasında elektronik ortam üzerinden yapabilecek. Tercih sürecinin sona ermesinin ardından yerleştirme işlemleri ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek.

ÖSYM’nin yayımladığı bilgilere göre adaylar, ilgili sınav dönemi için tercih işlemlerinin nasıl yapılacağını ve süreçte uygulanacak kuralları resmi internet sitesi üzerinden takip edebilecek.

Tercih işlemlerinde adayların dikkat etmesi gereken en önemli konular arasında tercih sıralaması, kontenjan bilgileri ve uzmanlık programlarına ait koşullar yer alıyor.

TUS 1. DÖNEM KONTENJANLARI VE TABAN PUANLARI

2026-TUS 1. Dönem kontenjanları, tercih sürecinin başlamasıyla birlikte belli oldu. Uzmanlık programlarına ait kontenjan dağılımları, ÖSYM tarafından yayımlanan tercih ve başvuru kılavuzunda yer aldı.

Yerleştirme işlemlerinde adayların sınav puanları ile tercih sıralamaları esas alınacak. Programların kontenjan sayıları da yerleştirme sonuçlarını doğrudan etkileyecek temel kriterler arasında bulunuyor.

TUS kapsamında gerçekleştirilecek yerleştirme ve ek yerleştirme işlemleri için yabancı dil yeterliliği şartı aranacak. Yabancı dil yeterliliğini sağlamayan adayların yerleştirmeleri yapılsa dahi ilgili kurum tarafından atamaları gerçekleştirilmeyecek.

ÖSYM’nin yayımladığı kılavuzda uzmanlık dallarına ilişkin kontenjan bilgileri, başvuru koşulları ve yerleştirme esasları ayrıntılı şekilde yer alıyor. Adayların tercih süreci boyunca resmi duyuruları takip etmeleri önem taşıyor.

Yerleştirme sonuçlarının ardından adayların kayıt ve atama işlemleri ilgili kurumlar tarafından yürütülecek. Sürece ilişkin tüm resmi açıklamalar ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden duyurulacak.