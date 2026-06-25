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Türkiye'de deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde oldu? SON DAKİKA! Türkiye'de nerede deprem oldu?

Türkiye'de deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde oldu? SON DAKİKA! Türkiye'de nerede deprem oldu?
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Türkiye’de deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde oldu? Son dakika deprem haberleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Ülke genelinde yaşanan sismik hareketlilik sonrası “Türkiye’de nerede deprem oldu?” sorusu gündemin öne çıkan başlıkları arasında yer aldı. Peki, Türkiye'de deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde oldu? Türkiye'de nerede deprem oldu?

Son dakika deprem haberleri Türkiye gündeminde yer almaya devam ediyor. “Türkiye’de deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde gerçekleşti?” sorusu sosyal medyada en çok araştırılan konular arasında bulunurken, AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin açıkladığı son veriler merakla takip ediliyor. Türkiye’de hissedilen sarsıntıya ilişkin detaylar ve merkez üssü bilgileri netleşmeye başladı. İşte son gelişmeler…

TÜRKİYE’DE DEPREM Mİ OLDU?

Evet, Türkiye’de de deprem meydana geldi. Akdeniz açıklarında, Muğla’nın Datça ilçesine yaklaşık 189 kilometre uzaklıkta 4.9 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Sarsıntı, çevre illerde de hissedildi ancak ilk belirlemelere göre herhangi bir can veya mal kaybı bildirilmedi.

TÜRKİYE’DE DEPREM KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE OLDU?

Türkiye’de meydana gelen depremin büyüklüğü 4.9 olarak ölçüldü. Deprem, yerin yaklaşık 8,39 kilometre derinliğinde gerçekleşti ve kısa süreli panik yarattı.

BAŞKA HANGİ ÜLKELERDE DEPREM OLDU?

Son sismik hareketlilik kapsamında Venezuela ve Japonya’da da güçlü depremler meydana geldi. Venezuela’da 39 saniye arayla 7.5 ve 7.2 büyüklüğünde iki büyük deprem yaşanırken, Japonya’nın Iwate eyaleti açıklarında 6.9 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi. Bu depremler bazı bölgelerde ciddi yıkıma ve hasara neden oldu.

Sahra Arslan
Sahra Arslan
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