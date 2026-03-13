Türkiye savaşa dahil olacak mı? SON DAKİKA! Türkiye savaşa girecek mi?

Milli Savunma Bakanlığı, İran'dan ateşlenen ve Türk hava sahasına giren bir balistik mühimmatın Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Peki, Türkiye savaşa dahil olacak mı? Türkiye savaşa girecek mi? Detaylar haberimizde.

TÜRKİYE SAVAŞA DAHİL OLACAK MI?

Bakanlığın duyurusuna göre söz konusu mühimmat Türk hava sahasına girdikten sonra NATO'nun bölgede konuşlu savunma sistemleri tarafından tespit edilerek müdahale edildi. Böylece balistik mühimmat etkisiz hale getirildi ve herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

ERDOĞAN'IN SÖZLERİ YENİDEN GÜNDEME GELDİ

Yaşanan gelişmenin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalar yeniden gündeme geldi. Gaziantep'te düşürülen füzenin ardından konuşan Erdoğan, İran'a yönelik dikkat çeken ifadeler kullanmıştı. Erdoğan açıklamasında, "İran bin yıllık komşuluğa gölge düşürecek hesaplara girmemeli. İran yanlışta ısrar etmemeli" sözleriyle uyarıda bulunmuştu.

TÜRKİYE SAVAŞA GİRECEK Mİ?

Numan Kurtulmuş, bölgesel savaş ve istikrarsızlıkların Türkiye'yi içine çekmeyeceğini vurguladı. Açıklamalara göre:

''Bölgeyi içine çekmeye çalıştıkları bu türbülansın içine Türkiye asla çekilemeyecek, asla sokulamayacaktır. Bu savaş maalesef öyle görünüyor ki bir müddet daha devam edecektir. Bu savaş devam ederse büyük bir istikrarsızlığı, büyük bir türbülansı ve yeni altüst oluşları da dünyanın gündemine taşıyacaktır.''