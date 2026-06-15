Türkiye Paraguay'ı yenerse, yenilirse, berabere kalırsa ne olur? Türkiye gruptan nasıl çıkar, nasıl tur atlar?

2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu’nda alınan ilk sonuçlar, Türkiye’nin turnuva içindeki konumunu doğrudan etkileyen bir tablo ortaya çıkarmıştır. ABD’nin Paraguay karşısında aldığı 4-1’lik galibiyet ve Türkiye’nin Avustralya karşısında 2-0 mağlup olması, grup içi puan hesaplarını erken aşamada kritik hale getirmiştir. Peki, Türkiye Paraguay'ı yenerse, yenilirse, berabere kalırsa ne olur? Türkiye Gruptan nasıl çıkar? Detaylar...

TÜRKİYE PARAGUAY'I YENERSE, YENİLİRSE, BERABER KALIRSA NE OLUR?

FIFA turnuva formatına göre gruplarda ilk iki sırayı alan takımlar doğrudan üst tura yükselirken, genişletilmiş format sayesinde üçüncü sıradaki en iyi ekipler de son 32 turuna dahil olabilmektedir. Bu nedenle Türkiye’nin Paraguay ve ABD karşılaşmalarından alacağı sonuçlar yalnızca puan değil, aynı zamanda averaj ve sıralama açısından da belirleyici olacaktır.

TÜRKİYE PARAGUAY'I YENERSE NE OLUR?

Türkiye’nin Paraguay karşısında galibiyet elde etmesi durumunda puan tablosunda önemli bir sıçrama yaşanacaktır. 3 puanlık bir galibiyet, özellikle Avustralya mağlubiyetinin ardından moral ve sıralama açısından kritik bir avantaj sağlar.

Bu senaryoda:

Türkiye puanını yükseltir ve üçüncü maçlara daha güçlü girer

Averaj dengesi yeniden oluşur

İlk iki sıra için yarış matematiksel olarak devam eder

Üçüncü sıradan “en iyi 8” arasına girme ihtimali güçlenir

Bu sonuç, Türkiye’nin gruptan çıkma ihtimalini doğrudan artıran en kritik senaryolardan biri olarak öne çıkmaktadır.

TÜRKİYE PARAGUAY'I YENİLİRSE NE OLUR?

Paraguay karşısında alınacak mağlubiyet, Türkiye’nin gruptaki kaderini son iki maça taşır. Bu durumda puan kaybı yalnızca sıralamayı değil, averaj hesaplarını da doğrudan etkiler.

Bu senaryoda:

Türkiye puan açısından geride kalır

Üçüncü maçlar “olmak ya da olmamak” niteliği kazanır

Averaj farkı belirleyici hale gelir

3 farktan az yenilgi durumunda üçüncülük ihtimali devam eder

Daha farklı bir mağlubiyet durumunda ise Türkiye’nin grupta son sıraya gerileme riski ortaya çıkar ve son 32 ihtimali tamamen diğer gruplardaki sonuçlara bağlı hale gelir.

TÜRKİYE PARAGUAY'I BERABERE KALIRSA NE OLUR?

Beraberlik, Türkiye açısından puan tablosunda sınırlı ancak kritik bir katkı sağlar. Özellikle Avustralya mağlubiyetinin ardından alınacak 1 puan, grup içi rekabeti canlı tutar.

Bu durumda:

Türkiye 1 puan kazanır

Üçüncülük ve ikincilik ihtimali matematiksel olarak devam eder

Averaj hesapları daha da önem kazanır

Son maçlara daha dengeli bir tabloyla girilir

Beraberlik senaryosu, riskleri azaltmasa da turnuva içinde kalma ihtimalini sürdüren bir sonuç olarak değerlendirilir.

TÜRKİYE GRUPTAN NASIL ÇIKAR?

2026 Dünya Kupası formatında gruplarda ilk iki sırayı alan takımlar doğrudan üst tura yükselirken, genişletilmiş sistem sayesinde üçüncü sıradaki bazı takımlar da bir üst tura geçebilmektedir. Bu yapı, Türkiye’nin grup performansını daha da kritik hale getirmiştir.

ABD’nin Paraguay karşısında aldığı farklı galibiyet ve Türkiye’nin Avustralya’ya 2-0 kaybetmesi, averajın erken aşamada belirleyici olacağını göstermektedir.

Türkiye’nin gruptan çıkabilmesi için birkaç temel senaryo öne çıkmaktadır:

İlk iki sıraya yerleşmek için genellikle 5 veya 6 puan toplamak gerekmektedir

sırada kalınsa bile “en iyi 8 üçüncü” arasına girme ihtimali bulunmaktadır

Averaj farkı, puan eşitliğinde belirleyici kriter olacaktır

Son iki maçta alınacak sonuçlar doğrudan kaderi belirleyecektir

Bu çerçevede Türkiye’nin Paraguay ve ABD karşılaşmalarındaki performansı, turnuvanın geri kalanını şekillendirecek en önemli unsur olarak öne çıkmaktadır.

SON 32 TURU İHTİMALİ VE GENİŞLETİLMİŞ FORMAT

2026 Dünya Kupası’nda uygulanan genişletilmiş format, gruplardan çıkış ihtimalini önceki turnuvalara göre daha esnek hale getirmiştir. Üçüncü sırada yer alan bazı takımlar da performanslarına göre son 32 turuna yükselebilmektedir.

Bu sistemde Türkiye’nin:

5–6 puan bandına ulaşması doğrudan avantaj sağlar

4 puan civarı durumlar averaj hesaplarına bağlıdır

3 puan ve altı sonuçlar diğer gruplardaki tabloya bağımlı hale gelir

Bu nedenle her maç, yalnızca grup içi değil genel turnuva dengesi açısından da belirleyici konumdadır.