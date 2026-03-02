Haberler

TÜRKİYE'NİN ASKERİ GÜCÜ VE SİLAHLARI 2026: Türkiye'nin askeri gücü nasıl, kaçıncı sırada? Türkiye'de kaç tane asker, savaş uçağı, füze var?

Güncelleme:
2026 yılı itibarıyla Türkiye'nin askeri kapasitesi ve silah envanteri gündemin merkezinde. Vatandaşlar ve savunma meraklıları, "Türkiye'nin askeri gücü ne seviyede?", "Orduda kaç asker görev yapıyor?", "Kaç savaş uçağı ve füze bulunuyor?" sorularının yanıtlarını araştırıyor. NATO ve dünya sıralamalarındaki yeri, TSK'nın modernizasyonu ve operasyonel gücü, Türkiye'nin savunma kabiliyetini gözler önüne seriyor. Peki, Türkiye'nin askeri gücü nasıl, kaçıncı sırada?

2026 itibarıyla Türkiye'nin askeri gücü merak konusu oldu. Yatırımcılar, uzmanlar ve vatandaşlar "Türkiye'nin ordusu ne kadar güçlü?", "Kaç askeri var?", "Savaş uçakları ve füzeleri ne durumda?" gibi soruların yanıtlarını araştırıyor. NATO ve dünya sıralamalarında Türkiye'nin konumu, TSK'nın operasyonel kabiliyeti ve sahip olduğu silah sistemleri, savunma ve bölgesel caydırıcılık açısından önemli bir tablo sunuyor. Detaylar haberin devamında…

TÜRKİYE'NİN ASKERİ GÜCÜ NASIL?

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), yurt içi ve sınır ötesi tehditlere karşı Türkiye'yi korumakla görevli, modern ve deneyimli bir orduya sahiptir. Kara, Deniz ve Hava Kuvvetlerinden oluşan TSK, caydırıcı güç sağlayacak şekilde sürekli olarak modernize edilmektedir.

Tarih boyunca Kurtuluş Savaşı'ndan günümüze pek çok operasyon ve sınır ötesi müdahale gerçekleştirmiştir. PKK'ya karşı sınır ötesi operasyonlar, Suriye ve Libya'daki askeri faaliyetler, İdlib ve Afrin'de yürütülen harekâtlar, TSK'nın bölgesel olarak etkin ve güçlü bir ordu olduğunu göstermektedir.

TÜRKİYE ASKERİ GÜÇTE KAÇINCI SIRADA?

2026 yılı itibarıyla TSK, dünya genelinde 9. sırada, NATO içinde ise en güçlü 2. ordulardan biri olarak değerlendirilmektedir. 2025 verilerine göre, yaklaşık 883.900 askerî ve paramiliter personeliyle NATO'daki en büyük ikinci askerî güç konumundadır.

TÜRKİYE'DE KAÇ TANE ASKER VAR?

Etkin personel sayısı: 355.200

Rezerve personel sayısı: 378.700

Yurt dışındaki personel: Irak'ta 1.030, Kuzey Kıbrıs'ta 36.000, Bosna-Hersek'te 480, Kosova'da 380, Somali'de 200, Libya'da 35, Lübnan'da 100

Toplam askerî ve paramiliter personel (2025 tahmini): 883.900

TÜRKİYE ASKERİ GÜÇ OLARAK GÜÇLÜ BİR DEVLET Mİ?

Evet, Türkiye, hem personel sayısı hem modernizasyon ve operasyon tecrübesi açısından bölgesel ve uluslararası ölçekte güçlü bir askeri güçtür. Tarihsel deneyimi, NATO içindeki etkin konumu ve güncel operasyonel kabiliyetleriyle TSK, Türkiye'yi savunmada ve caydırıcılıkta oldukça güçlü bir devlet konumuna taşımaktadır.

