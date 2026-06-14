Türkiye milli takım değeri ne kadar, Transfermarkt Türkiye milli takım değeri ne?

Dünya Kupası'ndaki rakiplerimiz ABD, Paraguay ve Avustralya ile finansal bir kıyaslamaya giren A Milli Takımımız, kağıt üzerindeki gücüyle rakiplerine gözdağı veriyor. "Transfermarkt Türkiye milli takım değeri ne?" araması yapan futbolseverler için en güncel verileri derledik. Toplam 440.20 milyon Euro’luk kadro değeriyle grubun en pahalı takımı olan Türkiye’nin, rakipleriyle arasındaki dev fark ve mevkilere göre oyuncu değerleri netleşti. İşte Vincenzo Montella yönetimindeki "Bizim Çocuklar"ın piyasa analizi ve en pahalı 11'i!

TÜRKİYE MİLLİ TAKIM DEĞERİ NE KADAR?

2026 FIFA Dünya Kupası için heyecan doruktayken, A Milli Futbol Takımımızın sahadaki performansı kadar ekonomik büyüklüğü de futbol kamuoyunun en çok konuştuğu konular arasında yer alıyor. Gençleşen kadrosu ve Avrupa’nın dev kulüplerinde forma giyen yıldızlarıyla dikkat çeken ay-yıldızlı ekibimiz, finansal tabloda da tarihin en yüksek seviyelerine ulaştı. Taraftarların internette sıkça sorguladığı "Türkiye milli takım değeri ne kadar?" ve "Transfermarkt Türkiye milli takım değeri ne?" soruları, millilerimizin kağıt üzerindeki devasa gücünü ortaya koyuyor. İşte 2026 itibarıyla Türkiye A Milli Takımı'nın piyasa değeri ve en pahalı oyuncuları.

TRANSFERMARKT VERİLERİNE GÖRE TÜRKİYE'NİN TOPLAM KADRO DEĞERİ

Transfermarkt’ın 2026 verilerine göre, Vincenzo Montella yönetimindeki Türkiye A Milli Takımı'nın toplam piyasa değeri yaklaşık 440.20 milyon Euro seviyesine ulaştı. Bu rakam, Türkiye’yi sadece kendi grubunda değil, dünya genelindeki en değerli ilk 15 milli takım arasına yerleştiriyor. Özellikle 2024 ve 2025 yıllarında genç yeteneklerin Avrupa piyasasında gördüğü büyük ilgi, milli takımın toplam değerini son iki yılda yaklaşık %20 oranında yukarı taşıdı.

MİLLİ TAKIMIN EN DEĞERLİ YILDIZLARI: ZİRVEDE KİMLER VAR?

Türkiye'nin 440 milyon Euro'yu aşan kadro değerinin aslan payı, Avrupa futboluna damga vuran "altın jenerasyon" üyelerine ait. İşte listenin başında yer alan o isimler:

Arda Güler: Real Madrid formasıyla gösterdiği performans sonrası piyasa değeri 90 milyon Euro seviyesine ulaşan Arda, sadece Türkiye’nin değil dünyanın en değerli genç yeteneklerinden biri konumunda.

Kenan Yıldız: Juventus’un vazgeçilmez ismi haline gelen Kenan Yıldız, 75 milyon Euro’luk piyasa değeriyle listenin ikinci sırasında yer alıyor.

Ferdi Kadıoğlu: Hem savunma hem de hücumdaki çok yönlülüğüyle 30 milyon Euro bandına yerleşen Ferdi, Avrupa liglerinin en gözde bek oyuncuları arasında.

Barış Alper Yılmaz: Fizik gücü ve süratiyle değerini 26 milyon Euro’ya çıkaran başarılı kanat oyuncusu, Türkiye’nin en değerli isimleri listesinde ilk 5’te bulunuyor.

DÜNYA KUPASI D GRUBU'NDA EKONOMİK ÜSTÜNLÜK

A Milli Takımımız, 2026 Dünya Kupası D Grubu'ndaki rakipleriyle kıyaslandığında ekonomik anlamda lider pozisyonda yer alıyor. Grubumuzdaki diğer takımların güncel piyasa değerleri şu şekilde seyrediyor:

Türkiye: 440.20 milyon Euro

ABD: 356.70 milyon Euro

Paraguay: 134.70 milyon Euro

Avustralya: 51.23 milyon Euro

Bu tabloya göre millilerimiz, gruptaki en yakın rakibi ABD’ye yaklaşık 84 milyon Euro, ilk maçtaki rakibi Avustralya’ya ise yaklaşık 390 milyon Euro fark atmış durumda.

GENÇLEŞEN KADRONUN EKONOMİK POTANSİYELİ

Türkiye'nin kadro değerindeki bu devasa artışın en temel sebebi yaş ortalamasının 27.7 gibi ideal bir seviyede olmasıdır. Kadroda yer alan oyuncuların büyük bir kısmının 20-25 yaş aralığında olması, bu değerin önümüzdeki yıllarda 500 milyon Euro barajını zorlayabileceğini gösteriyor. Transfermarkt verileri, Türk futbolcuların artık sadece yerel ligde değil, Premier Lig, La Liga ve Serie A gibi üst düzey liglerde "aranan oyuncu" statüsüne yükseldiğini kanıtlıyor.

Özetle; 440 milyon Euro’yu aşan piyasa değeriyle Türkiye A Milli Takımı, 2026 Dünya Kupası’nın en iddialı ve "pahalı" takımlarından biri olarak sahaya çıkıyor. Sahadaki başarıyla doğru orantılı olarak artan bu piyasa değeri, Türk futbolunun geleceğine dair en somut güven göstergesi olarak kabul ediliyor.