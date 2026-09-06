Türkiye İtalya CANLI ANLATIM: Türkiye İtalya voleybol maçı kaç kaç?

Türkiye ile İtalya, Avrupa Şampiyonası finalinde şampiyonluk için karşı karşıya geldi. Büyük heyecana sahne olan mücadelede ilk setin kazananı belli olurken, finale yükselen iki takımın turnuvadaki dikkat çeken performansı da öne çıktı. Peki, Türkiye İtalya voleybol maçı kaç kaç? Detaylar...

TÜRKİYE – İTALYA FİNALİNDE İLK SET TAMAMLANDI

İlk set sonucu: Türkiye 16-25 İtalya

İkinci set sonucu: Türkiye 25-22 İtalya

Üçüncü set sonucu: Türkiye 15-25 İtalya

Dördüncü set sonucu: Türkiye 25-21 İtalya

5. set onanıyor...

FİNALE GELENE KADAR İKİ TAKIM DA SET VERMEDİ

A Milli Voleybol Takımımız, yarı finalde Sırbistan'ı 3-0 mağlup ederek finale yükseldi. İtalya da yarı final karşılaşmasında Polonya'yı 3-0 geçerek adını finale yazdırdı.

TÜRKİYE – İTALYA VOLEYBOL MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLADI?

Avrupa Şampiyonası finalinde Türkiye ile İtalya'yı karşı karşıya getiren mücadele, 6 Eylül Pazar günü saat 19.00'da başladı. Final karşılaşması TRT 1 ekranlarından yayınlanıyor.