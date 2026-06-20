2026 FIFA Dünya Kupası’nda 48 takımlı yeni format, gruptan çıkma hesaplarını geçmiş turnuvalara göre daha karmaşık hale getirdi. Bu sistemde gruplarda ilk iki sırayı alan takımlar doğrudan Son 32 Turu’na yükselirken, ayrıca en iyi sekiz grup üçüncüsü de üst tura adını yazdırıyor. Peki, Türkiye gruptan nasıl çıkar, kaç puan alması gerekir? Dünya Kupası Türkiye 3 puanla tur atlayabilir mi? Detaylar...

TÜRKİYE GRUPTAN NASIL ÇIKAR?

A Milli Futbol Takımı’nın D Grubu’ndaki ilk maçında Avustralya’ya 2-0 mağlup olması, gruptan çıkma ihtimallerini doğrudan puan ve averaj hesaplarına çevirmiş durumda. Türkiye’nin Son 32 Turu’na yükselebilmesi için kalan Paraguay ve ABD maçlarından alacağı sonuçlar belirleyici olacak.

Türkiye’nin gruptan çıkabilmesi için üç temel senaryo öne çıkıyor:

İlk iki sıraya girerek doğrudan tur atlamak

Üçüncü olup en iyi üçüncüler arasına kalmak

Averaj ve puan eşitlikleriyle avantaj sağlamak

Bu nedenle yalnızca galibiyet değil, maçların skorları ve genel tablo da kritik rol oynayacak.

TÜRKİYE'NİN GRUPTAN ÇIKMASI İÇİN KAÇ PUAN ALMASI GEREKİR?

2026 Dünya Kupası grup formatında puan hesaplaması, tur atlama ihtimallerinin merkezinde yer alıyor. Türkiye’nin Avustralya mağlubiyeti sonrası 0 puanda olması, kalan iki maçın önemini daha da artırıyor.

Olası puan senaryoları şu şekilde öne çıkıyor:

6 puan (2 galibiyet): Doğrudan üst tura çıkma ihtimali en yüksek senaryo

4 puan (1 galibiyet + 1 beraberlik): İlk iki sıra veya en iyi üçüncüler için güçlü ihtimal

3 puan (1 galibiyet): En iyi üçüncüler arasına girme mücadelesi

Turnuvada 12 grubun olduğu ve en iyi 8 üçüncünün de tur atladığı sistemde, 4 puan genellikle kritik eşik olarak görülüyor. Ancak kesin tablo, diğer gruplardaki sonuçlara ve averajlara göre şekilleniyor.

DÜNYA KUPASI TÜRKİYE 3 PUANLA TUR ATLAR MI?

Türkiye’nin yalnızca bir galibiyet alarak 3 puana ulaşması, gruptan çıkma ihtimalini tamamen ortadan kaldırmaz ancak süreci ciddi şekilde zorlaştırır.

Bu senaryoda Türkiye’nin tur atlama ihtimali şu kriterlere bağlı olur:

D Grubu’nu üçüncü sırada tamamlaması

Genel averaj üstünlüğü

Attığı gol sayısı

Diğer gruplardaki üçüncü takımların performansı

Yeni turnuva formatında en iyi üçüncüler arasında yer almak mümkün olsa da 3 puan, genellikle sınırda bir değer olarak kabul edilir. Bu nedenle Türkiye’nin yalnızca tek galibiyetle yetinmesi durumunda diğer gruplardaki sonuçlara bağımlılık artar.

GRUP SİSTEMİ VE TUR ATLAMA KRİTERLERİ

2026 Dünya Kupası formatına göre:

12 grup bulunur

Gruplarda ilk 2 sıradaki takımlar direkt Son 32 Turu’na çıkar

En iyi 8 üçüncü takım da üst tura yükselir

Bu yapı, puan eşitliklerini ve averaj hesaplarını her zamankinden daha önemli hale getirir. Aynı puana sahip takımlar arasında sıralama şu kriterlerle belirlenir:

Puan durumu

Averaj (gol farkı)

Atılan gol sayısı

Fair-play puanı ve diğer teknik kriterler

Bu nedenle Türkiye’nin sadece puan değil, skor üretme kapasitesi de kritik hale gelmektedir.

TÜRKİYE 6 PUAN ALIRSA NE OLUR?

Türkiye’nin Paraguay ve ABD karşısında iki galibiyet alması halinde 6 puana ulaşması, gruptan çıkma açısından en güçlü senaryodur.

Bu durumda:

İlk iki sıra için güçlü bir avantaj oluşur

Doğrudan Son 32 Turu ihtimali yükselir

Averaj hesapları yalnızca liderlik sıralamasını etkiler

Ancak grup içi diğer sonuçlar nedeniyle birden fazla takımın aynı puana ulaşması mümkün olduğundan, kesin sıralama yine averaj ve gol istatistikleriyle netleşir.

TÜRKİYE 4 PUAN ALIRSA GRUPTAN ÇIKAR MI?

Türkiye’nin bir galibiyet ve bir beraberlik alarak 4 puana ulaşması, turnuvada en kritik eşiklerden biri olarak değerlendiriliyor.

Bu senaryoda:

İlk iki sıra ihtimali devam eder

En iyi üçüncüler arasına girme ihtimali yüksektir

Ancak kesin sonuç diğer gruplara bağlıdır

4 puan, birçok turnuva senaryosunda tur için yeterli olabilen bir değer olsa da, 48 takımlı sistemde tüm grupların dengesi belirleyici olur. Özellikle averaj farkı, Türkiye’nin kaderini doğrudan etkileyebilir.

TÜRKİYE 3 PUANLA TUR ATLAYABİLİR Mİ?

Türkiye’nin 3 puanda kalması, Son 32 Turu’na yükselme ihtimalini tamamen ortadan kaldırmaz ancak bu ihtimal oldukça hassas bir dengeye bağlıdır.

Bu durumda kritik faktörler:

D Grubu’nda üçüncülük

Diğer 11 grubun üçüncü sıraları

Averaj ve atılan gol sayısı

Olası puan eşitlikleri

En iyi üçüncüler sistemi nedeniyle bazı gruplarda 3 puanla tur atlamak mümkün olabilir. Ancak bu senaryo, Türkiye için en riskli ihtimallerden biri olarak öne çıkmaktadır.