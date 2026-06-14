Türkiye gruptan 1. çıkarsa kiminle eşleşiyor, 2. çıkarsa kiminle eşleşiyor, 3. eleniyor mu, Türkiye gruptan çıkarsa kura mı çekilecek?

Dünya Kupası'nda gruplardan çıkma mücadelesi veren Türkiye için kritik eşik geçiliyor. Taraftarların en çok sorguladığı "Türkiye gruptan çıkarsa kura mı çekilecek, 3. olursa eleniyor mu?" soruları, turnuvanın yeni işleyişiyle birlikte netlik kazanıyor. Grubunu hangi sırada bitireceği, millilerimizin son 32 turunda eşleşeceği tarafı doğrudan belirleyecek. Peki, liderlik durumunda hangi grup ikincisiyle, grup ikincisi olmamız halinde hangi grup lideriyle karşılaşacağız? İşte Türkiye'nin turnuva ağacındaki yeri ve son 32 turundaki muhtemel rakiplerine dair tüm detaylar...

ELEME TURLARI VE FİNAL YOLU

Grup aşamasını başarıyla tamamlayan takımlar için eleme turları 28 Haziran'da start alıyor.

SON 32 TURU:

28 Haziran Pazar: Maç 73: A Grubu ikincisi - B Grubu ikincisi, TSİ 22.00

29 Haziran Pazartesi: Maç 76: C Grubu lideri - F Grubu ikincisi, TSİ 20.00 / Maç 74: E Grubu lideri - En iyi üçüncülerden biri, TSİ 23.30

30 Haziran Salı: Maç 75: F Grubu lideri - C Grubu ikincisi, TSİ 04.00 / Maç 78: E Grubu ikincisi - I Grubu ikincisi, TSİ 20.00

1 Temmuz Çarşamba: Maç 77 (TSİ 00.00), Maç 79 (TSİ 04.00), Maç 80 (TSİ 19.00), Maç 82 (TSİ 23.00)

2 Temmuz Perşembe: Maç 81 (TSİ 03.00), Maç 84 (TSİ 22.00)

3 Temmuz Cuma: Maç 83 (TSİ 02.00), Maç 85 (TSİ 06.00), Maç 88 (TSİ 21.00)

4 Temmuz Cumartesi: Maç 86 (TSİ 01.00), Maç 87 (TSİ 04.30)

SON 16 TURU:

4 Temmuz Cumartesi: Maç 90: Maç 73 Galibi - Maç 75 Galibi, TSİ 20.00

5 Temmuz Pazar: Maç 89: Maç 74 Galibi - Maç 77 Galibi, TSİ 00.00 / Maç 91: Maç 76 Galibi - Maç 78 Galibi, TSİ 23.00

6 Temmuz Pazartesi: Maç 92: Maç 79 Galibi - Maç 80 Galibi, TSİ 03.00 / Maç 93: Maç 83 Galibi - Maç 84 Galibi, TSİ 22.00

7 Temmuz Salı: Maç 94 (TSİ 03.00), Maç 95 (TSİ 19.00), Maç 96 (TSİ 23.00)

ÇEYREK FİNAL:

9 Temmuz Perşembe: Maç 97: Maç 89 Galibi - Maç 90 Galibi, TSİ 23.00

10 Temmuz Cuma: Maç 98: Maç 93 Galibi - Maç 94 Galibi, TSİ 22.00

12 Temmuz Pazar: Maç 99: Maç 91 Galibi - Maç 92 Galibi, TSİ 00.00 / Maç 100: Maç 95 Galibi - Maç 96 Galibi, TSİ 04.00

YARI FİNAL:

14 Temmuz Salı : Maç 101: Maç 97 Galibi - Maç 98 Galibi, TSİ 22.00

15 Temmuz Çarşamba: Maç 102: Maç 99 Galibi - Maç 100 Galibi, TSİ 22.00

ÜÇÜNCÜLÜK MAÇI VE FİNAL:

19 Temmuz Pazar: Üçüncülük Maçı (Maç 103), Miami Stadı, TSİ 00.00

19 Temmuz Pazar: BÜYÜK FİNAL (Maç 104), New York New Jersey Stadı, TSİ 22.00

ABD'DEKİ TURNUVA STADYUMLARI VE KAPASİTELERİ

Karşılaşmaların büyük bir bölümüne ev sahipliği yapacak olan ABD'deki stadyumların seyirci kapasiteleri şu şekildedir:

Dallas Stadı (Texas): 94.000

New York New Jersey Stadı (New Jersey): 82.500

Atlanta Stadı (Georgia): 75.000

Kansas City Stadı (Missouri): 73.000

Houston Stadı (Texas): 72.000

San Francisco Bay Area Stadı (California): 71.000

Los Angeles Stadı (California): 70.000

Philadelphia Stadı (Pennsylvania): 69.000

Seattle Stadı (Washington): 69.000

Boston Stadı (Massachusetts): 65.000

Miami Stadı (Florida): 65.000

Not: Tüm saat bilgileri Türkiye Saati (TSİ) üzerinden verilmiştir.