Türkiye Fransa maçı spikeri kim, Türkiye Fransa maçını kim anlatıyor, yorumcu Ömer Üründül mü?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

UEFA Uluslar Ligi'nde Türkiye ile Fransa arasındaki dev mücadele için heyecan dorukta. Ay-Yıldızlıların güçlü rakibi karşısında sahaya çıkacağı karşılaşmayı televizyondan izleyecek milyonlarca futbolsever, maçın anlatımını hangi spikerin yapacağını araştırmaya başladı. Peki, Türkiye-Fransa maçı spikeri kim, mücadeleyi kim anlatacak? Tüm ayrıntılar haberimizde…

TÜRKİYE-FRANSA MAÇI SPİKERİ KİM? TÜRKİYE-FRANSA MAÇINI KİM ANLATIYOR?

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi'nde bu akşam Fransa ile karşı karşıya geliyor. Kocaeli Stadyumu'nda saat 21.45'te başlayacak mücadelenin anlatımını Cüneyt Şen yapacak, yorumcu koltuğunda ise Ömer Üründül yer alacak. Karşılaşma ATV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

• Türkiye-Fransa maçının spikeri Cüneyt Şen, yorumcusu Ömer Üründül olacak.

• Mücadele 25 Eylül 2026 Cuma günü saat 21.45'te Kocaeli Stadyumu'nda başlayacak.

• Maç ATV'nin yanı sıra ATV'nin internet sitesi ve YouTube kanalı üzerinden de takip edilebilecek.

UEFA Uluslar Ligi'nde Türkiye ile Fransa arasındaki dev karşılaşma öncesinde futbolseverlerin merak ettiği konulardan biri de maçı anlatacak isimler oldu. Ay-Yıldızlıların güçlü rakibi karşısındaki mücadelesini ekran başından takip edecek milyonlarca taraftar, spiker ve yorumcu bilgilerini araştırıyor. Karşılaşmanın anlatım kadrosu belli oldu.

TÜRKİYE-FRANSA MAÇI SPİKERİ KİM?

Türkiye-Fransa maçında mikrofonun başında Cüneyt Şen olacak. Deneyimli spiker, Ay-Yıldızlıların Kocaeli'deki kritik mücadelesini ATV izleyicileri için anlatacak.

TÜRKİYE-FRANSA MAÇININ YORUMCUSU KİM?

Karşılaşmanın yorumcusu ise Ömer Üründül olacak. Üründül, maç boyunca oyunun gidişatına ve takımların performansına ilişkin değerlendirmeleriyle yayına katkı sunacak.

TÜRKİYE-FRANSA MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye ile Fransa arasındaki UEFA Uluslar Ligi mücadelesi ATV'den canlı olarak yayınlanacak. Televizyon başında olamayan futbolseverler ise karşılaşmayı ATV'nin internet sitesi ve YouTube kanalı üzerinden takip edebilecek.

ATV KAÇINCI KANALDA?

ATV; Kablo TV'de 24, D-Smart'ta 25, Digiturk'te 25, Tivibu'da 24 ve Turkcell TV+'ta 24. kanaldan izlenebiliyor. Platformlardaki kanal numaraları zaman zaman değişebildiği için izleyicilerin maç öncesinde kullandıkları platformun güncel kanal listesini kontrol etmeleri öneriliyor. Kanalın resmi internet sitesi üzerinden yapılan yayınlarda ise zaman zaman kesinti yaşanabiliyor.

TÜRKİYE-FRANSA MAÇI HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA?

Türkiye-Fransa karşılaşması bugün, 25 Eylül 2026 Cuma günü oynanacak. Mücadele Türkiye saatiyle 21.45'te başlayacak. Maç saatinde veya yayın programında resmi makamlarca değişiklik yapılma ihtimaline karşı gelişmelerin takip edilmesi önem taşıyor.

TÜRKİYE-FRANSA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Ay-Yıldızlılar, Fransa'yı Kocaeli Stadyumu'nda ağırlayacak. Milli Takım'ın bu zorlu sınavda taraftarının desteğiyle önemli bir sonuç elde etmesi hedefleniyor.