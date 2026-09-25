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Kocaeli'deki dev randevu öncesinde gözler iki ülkenin geçmişteki karşılaşmalarına çevrildi. "Türkiye Fransa daha önce maç yaptı mı, Türkiye Fransa'yı hiç yendi mi?" soruları, kritik mücadele öncesinde arama motorlarında en çok aranan başlıklar arasında yer alıyor. Milli takımımızın Fransa ile olan geçmiş maçlarına ve rekabetin karnesine dair merak edilen tüm bilgileri sizler için derledik.

TÜRKİYE FRANSA DAHA ÖNCE MAÇ YAPTI MI, TÜRKİYE FRANSA'YI HİÇ YENDİ Mİ?

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi'ndeki ilk sınavında Fransa'yı Kocaeli'de ağırlıyor. Zorlu mücadele öncesinde iki ülke arasındaki geçmiş karşılaşmalar ve Ay-yıldızlıların horozlara karşı karnesi futbolseverlerin en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. İşte Türkiye-Fransa rekabetine dair tüm ayrıntılar.

TÜRKİYE FRANSA DAHA ÖNCE MAÇ YAPTI MI?

Evet, Türkiye ile Fransa A milli takımları daha önce 6 kez karşılaştı. Bu maçların 3'ü resmi, 3'ü ise özel maç statüsünde oynandı. Kocaeli'deki mücadele, iki ülke arasındaki 7. randevu olacak.

TÜRKİYE FRANSA'YI HİÇ YENDİ Mİ?

Evet, Ay-yıldızlılar Fransa karşısında tarihinde bir kez galibiyet sevinci yaşadı. EURO 2020 Elemeleri H Grubu'nda 8 Haziran 2019'da Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan maçta A Milli Takım, dönemin dünya şampiyonu Fransa'yı Kaan Ayhan ve Cengiz Ünder'in golleriyle 2-0 mağlup etti. Bu tarihi zaferle millilerimiz grupta 9 puanla liderlik koltuğuna oturmuştu.

TÜRKİYE-FRANSA REKABETİNDE GENEL TABLO

İki ülke arasındaki rekabette üstünlük Fransa'da. Oynanan 6 maçın 4'ünü Fransa kazanırken, Türkiye 1 galibiyet aldı ve 1 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı. Bu maçlarda Fransa 13, Türkiye ise 5 gol kaydetti.

İLK KARŞILAŞMA 1996'DA PARİS'TE OYNANDIĞ

Türkiye ile Fransa A milli takımları ilk kez 1996 yılında karşı karşıya geldi. Parc des Princes'te oynanan özel maçı Fransa 4-0 kazandı. Ev sahibi ekibin golleri Laurent Blanc, Reynald Pedros, Youri Djorkaeff ve Robert Pires'ten geldi.

KONFEDERASYONLAR KUPASI'NDA KIL PAYI VEDA

İki takımın en önemli randevularından biri 2003 FIFA Konfederasyonlar Kupası'nda yaşandı. 26 Haziran 2003'te Stade de France'ta oynanan yarı final maçında Fransa, Thierry Henry, Robert Pires ve Sylvain Wiltord'un golleriyle ilk yarıyı 3-0 önde kapattı. İkinci yarıda Gökdeniz Karadeniz ve Tuncay Şanlı'nın golleriyle farkı bire indiren Türkiye, büyük bir geri dönüşe yaklaşsa da finale yükselemedi.

TÜRKİYE-FRANSA MAÇLARININ SKORLARI

İki ülke arasında oynanan tüm A milli maçların tarihleri ve sonuçları şöyle:

9 Ekim 1996 | Fransa 4-0 Türkiye

15 Kasım 2000 | Türkiye 0-4 Fransa

26 Haziran 2003 | Fransa 3-2 Türkiye

5 Haziran 2009 | Fransa 1-0 Türkiye

8 Haziran 2019 | Türkiye 2-0 Fransa

14 Ekim 2019 | Fransa 1-1 Türkiye

SON MAÇ 2019'DA PARİS'TE OYNANDI

İki ülke arasındaki son karşılaşma, EURO 2020 Elemeleri kapsamında 14 Ekim 2019'da Paris'te oynandı ve mücadele 1-1 berabere sona erdi. Bu sonuçla Ay-yıldızlılar, Fransa'ya karşı oynadığı son iki maçta yenilgi yüzü görmedi.

FRANSA B MİLLİ TAKIMI İLE DE KARŞILAŞTIK

A milli düzeydeki maçların yanı sıra Türkiye, Fransa B Milli Takımı ile de iki kez karşılaştı. 3 Nisan 1955'te İstanbul'daki maç 0-0 sona ererken, 25 Aralık 1955'te Paris'te oynanan rövanşı Fransa B Milli Takımı 3-1 kazandı.

7. RANDEVUDA HEDEF GALİBİYET

Kocaeli Stadyumu'nda saat 21.45'te başlayacak mücadelede A Milli Takım, Fransa karşısındaki ikinci galibiyetini alarak Uluslar A Ligi'ne üç puanla başlamayı hedefliyor. Karşılaşma ATV'den canlı yayınlanacak.