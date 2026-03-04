Türkiye Çelik Kubbe aktif mi, Çelik Kubbe çalışıyor mu? Çelik Kubbe nedir?

"Türkiye Çelik Kubbe aktif mi?" ve "Çelik Kubbe çalışıyor mu?" soruları arama motorlarında öne çıkarken, gözler Milli Savunma Bakanlığı ve savunma sanayii yetkililerinden gelecek bilgilere çevrildi. Hava savunma sisteminin operasyonel durumu, test süreçleri ve kapsama alanı merak edilirken, projeye ilişkin son gelişmeler dikkatle takip ediliyor.

ÇELİK KUBBE NEDİR, NE AMAÇLA KULLANILIYOR?

Çelik Kubbe, kısa menzilli roketler, topçu mühimmatları ve havan saldırılarını etkisiz hale getirmek üzere geliştirilen, mobil ve entegre bir hava savunma sistemi olarak öne çıkıyor. Sistem, Rafael Advanced Defense Systems ile Israel Aerospace Industries iş birliğiyle geliştirilmiş olup, 2011 yılından bu yana sahada aktif şekilde kullanılıyor.

Başta İsrail olmak üzere birçok ülkede test edilen sistem, ABD tarafından da yakından takip edildi. ABD, belirli sayıda Çelik Kubbe bataryasını envanterine dahil ederek sistemin operasyonel kabiliyetlerini test etti.

ÇELİK KUBBE HANGİ TEHDİTLERE KARŞI KORUMA SAĞLIYOR?

Çelik Kubbe; klasik roket ve havan saldırılarının yanı sıra, modern hava tehditlerine karşı da çok katmanlı bir savunma mimarisi sunmayı hedefliyor. Sistem kapsamında;

• Seyir füzeleri

• İHA ve SİHA'lar

• Kamikaze İHA'lar

• Sürü dron saldırıları

• Helikopter kaynaklı tehditler

gibi farklı unsurlara karşı entegre önleme kabiliyeti bulunuyor. Ayrıca SİPER Blok 3 sisteminin balistik füze savunma yeteneğiyle birlikte, 2025 yılı sonuna kadar devreye alınması planlanıyor.

ÇELİK KUBBE TEKNİK ÖZELLİKLERİ

• ETKİ ALANI: Yaklaşık 4 ila 70 kilometre menzil içindeki tehditleri imha edebiliyor.

• TEPKİ SÜRESİ: Saniyeler içinde hedef tespiti ve önleme gerçekleştirebiliyor.

• BAŞARI ORANI: İsrail yetkililerinin açıklamalarına göre yüzde 85–90'ın üzerinde bir etkinlik sağlıyor.

ÇELİK KUBBE TÜRKİYE'DE AKTİF Mİ?

Türkiye'nin Çelik Kubbe hava savunma projesine ilişkin önemli açıklamalar, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün tarafından yapıldı. Görgün, sistemin mevcut bileşenlerinin aktif olarak kullanıldığını, kritik alt sistemlerin ise seri üretim aşamasına geçtiğini ifade etti.

2024 yılı Ağustos ayında resmi onayı verilen proje, 2025 itibarıyla kademeli şekilde sahaya entegre edilmeye başlandı. Radar, komuta-kontrol ve önleme unsurlarını aynı ağda buluşturan sistem, Türkiye'nin hava savunma mimarisinde stratejik bir rol üstleniyor.

TÜRKİYE'NİN HAVA SAVUNMASINDA STRATEJİK GÜÇ ÇARPANI

Çelik Kubbe, kısa menzilli hava tehditlerine karşı etkin ve hızlı müdahale kapasitesiyle Türkiye'nin savunma kabiliyetlerini güçlendiren kritik projeler arasında yer alıyor. Sahip olduğu yüksek teknoloji sayesinde, hava savunma alanında yerli ve milli çözümlerin merkezinde konumlanması hedefleniyor.