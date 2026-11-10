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Türkiye Belçika maçı nerede, hangi statta oynanacak?

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Türkiye Belçika maçı nerede, hangi statta oynanacak?
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A Millî Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi'nde Belçika'yı konuk edeceği karşılaşmanın oynanacağı stat belli oldu. İzmir'de oynanacak mücadeleyi tribünden takip etmek isteyen futbolseverler, maçın yapılacağı stadyumu araştırıyor. Peki, Türkiye-Belçika maçı nerede, hangi statta oynanacak? Detaylar haberimizde.

A Millî Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi'nde Belçika ile karşı karşıya geleceği mücadelenin oynanacağı stat belli oldu. Kasım ayındaki millî maç programı kapsamında İzmir'de sahaya çıkacak ay-yıldızlıların karşılaşmasını tribünden takip etmek isteyen futbolseverler, maçın oynanacağı stadyumu araştırıyor. Peki, Türkiye-Belçika maçı nerede, hangi statta oynanacak?

TÜRKİYE-BELÇİKA MAÇI HANGİ STATTA OYNANACAK?

Türkiye ile Belçika arasında oynanacak UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup karşılaşması, İzmir'deki Gürsel Aksel Stadyumu'nda gerçekleştirilecek. Göztepe'nin iç saha maçlarına ev sahipliği yapan stat, A Millî Futbol Takımı'nı bu mücadeleyle birlikte üçüncü kez ağırlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamada, Belçika karşılaşmasının Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacağı duyuruldu. Ay-yıldızlı ekip, daha önce aynı statta UEFA Uluslar Ligi kapsamında Litvanya ve İzlanda ile karşılaşmıştı.

TÜRKİYE-BELÇİKA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye-Belçika maçı, 12 Kasım 2026 Perşembe günü saat 20.00'de başlayacak. UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup kapsamında oynanacak karşılaşmada A Millî Takım, İzmir'de Belçika'yı konuk edecek.

GÜRSEL AKSEL STADYUMU NEREDE?

Gürsel Aksel Stadyumu, İzmir'in Güzelyalı semtinde bulunuyor ve Göztepe'nin iç saha karşılaşmalarına ev sahipliği yapıyor. A Millî Takım, Belçika mücadelesiyle birlikte İzmir'deki bu statta üçüncü kez sahaya çıkacak.

Ay-yıldızlılar, Gürsel Aksel Stadyumu'nda daha önce 14 Haziran 2022'de Litvanya'yı 2-0, 9 Eylül 2024'te ise İzlanda'yı 3-1 mağlup etmişti.

TÜRKİYE-BELÇİKA MAÇI BİLETLERİ NEREDEN ALINIR?

Türkiye-Belçika karşılaşmasının biletleri Passo internet sitesi ve Passo mobil uygulaması üzerinden satışa sunuldu. TFF'nin açıklamasına göre genel satış 6 Kasım 2026 tarihinde başladı.

MİLLİ TAKIMIN KASIM AYI MAÇ PROGRAMI

A Millî Futbol Takımı, Belçika karşılaşmasının ardından UEFA Uluslar Ligi'nde Fransa deplasmanına çıkacak. Millilerin kasım ayındaki maç programı şöyle:

12 Kasım 2026 Perşembe: Türkiye-Belçika – 20.00

15 Kasım 2026 Pazar: Fransa- Türkiye – 22.45

Fransa ile Türkiye arasındaki mücadele, Bordeaux kentindeki Atlantique Stadyumu'nda oynanacak.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
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