Türkiye Belçika biletleri ne zaman satışa çıkacak? Türkiye Belçika maç bilet fiyatları ne kadar, nereden, nasıl alınır?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi kapsamında Belçika ile oynayacağı karşılaşma öncesinde bilet heyecanı başladı. İzmir'deki Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi tribünden takip etmek isteyen futbolseverler, Türkiye-Belçika maç biletlerinin satış tarihini ve fiyatlarını araştırıyor. Bilet satışlarının hangi platform üzerinden yapılacağı da merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, Türkiye-Belçika biletleri ne zaman satışa çıkacak, maç bilet fiyatları ne kadar, nereden ve nasıl alınır?

TÜRKİYE-BELÇİKA MAÇI BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Türkiye ile Belçika arasında 12 Kasım 2026 Perşembe günü oynanacak karşılaşmanın bilet satış tarihi henüz resmen açıklanmadı. 30 Ekim 2026 itibarıyla Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından öncelikli satış ve genel satış takvimine ilişkin kesin bir duyuru yapılmadı.

Önceki milli maçlarda uygulanan satış takviminde Millî Takım Taraftar Kulübü Kırmızı Üyelerine öncelikli bilet alma hakkı tanınmış, ardından genel satış aşamasına geçilmişti. Türkiye-Belçika karşılaşmasında da benzer bir uygulamanın olup olmayacağı TFF'nin açıklayacağı duyuruyla netleşecek.

TÜRKİYE-BELÇİKA MAÇI BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Türkiye-Belçika maçının resmi bilet fiyatları henüz açıklanmadı. TFF'nin satış duyurusuyla birlikte kale arkası, maraton ve VIP tribünleri için uygulanacak ücretlerin belli olması bekleniyor.

Bilet fiyatları, tribün kategorilerine ve koltuk konumlarına göre farklılık gösterebilecek. Resmî fiyat listesi açıklanmadan paylaşılan ücretlerin kesin bilet fiyatı olarak değerlendirilmemesi gerekiyor.

TÜRKİYE-BELÇİKA MAÇ BİLETLERİ NEREDEN ALINIR?

Türkiye-Belçika maçının resmî bilet satış platformu henüz açıklanmadı. A Milli Takım'ın önceki iç saha karşılaşmalarında bilet satışları Passo üzerinden gerçekleştirilmişti. Bu nedenle taraftarların TFF'nin açıklayacağı satış duyurusunu takip etmesi gerekiyor.

Satışların Passo üzerinden yapılması halinde futbolseverler, Passo resmî internet sitesi veya mobil uygulama üzerinden bilet işlemlerini gerçekleştirebilecek.

TÜRKİYE-BELÇİKA MAÇ BİLETİ NASIL ALINIR?

Türkiye-Belçika maçını tribünden takip etmek isteyen futbolseverlerin satış platformunda hesap oluşturması ve bilet satışının başlamasını beklemesi gerekiyor.

Satışların açılmasının ardından bilet almak için şu adımlar izlenebilir:

Passo internet sitesine veya mobil uygulamasına giriş yapılır.

Türkiye-Belçika karşılaşması seçilir.

Satışa sunulan tribün ve koltuk kategorileri incelenir.

Uygun bilet seçildikten sonra ödeme işlemi tamamlanır.

Satın alma işleminin ardından bilet bilgileri kontrol edilir.

Bilet alımında uygulanacak üyelik, kart ve kişi başına satın alma sınırı gibi koşulların karşılaşmaya özel duyuruyla netleşmesi bekleniyor.

TÜRKİYE-BELÇİKA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

A Milli Futbol Takımı ile Belçika arasındaki UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup karşılaşması, 12 Kasım 2026 Perşembe günü oynanacak. İzmir'deki Gürsel Aksel Stadyumu'nun ev sahipliği yapacağı mücadele saat 20.00'de başlayacak.

Önemli not: İkinci el bilet platformlarında yer alan fiyatlar TFF tarafından açıklanan resmî satış ücretleri değildir. Taraftarların mağduriyet yaşamamak için TFF'nin ve yetkili bilet satış platformunun duyurularını esas alması gerekiyor.