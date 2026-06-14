Türkiye Avusturalya’ya yenilirse ne oluyor, Türkiye Avusturalya maçı 1-0 biterse Dünya Kupası’ndan eleniyor mu?

Yeşil sahalarda heyecan fırtınası estiren dev organizasyonda, her golün ve averajın altın değerinde olduğu kritik viraja girildi. Sosyal medyada ve spor sitelerinde en çok tartışılan konuların başında yer alan "Türkiye Avustralya maçı 1-0 biterse Dünya Kupası’ndan eleniyor mu, hangi skorlar bizi bir üst tura taşır?" sorgusu, taraftarların en çok merak ettiği başlık haline geldi. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte oluşabilecek puan tablosunu, averaj hesaplarını ve millilerimizin son 16 turu yolundaki tüm kritik ihtimallerini haberimizde detaylarıyla bir araya getirdik.

TÜRKİYE AVUSTRALYA’YA YENİLİRSE NE OLUYOR?

A Milli Takımımız, Avustralya karşısında sahadan mağlubiyetle ayrılırsa turnuvaya veda etmek zorunda kalmıyor. Gruubnda 2 maçı daha olan Türkiye bu maçlara göre yoluna devam edecek.

DÜNYA KUPASI MAÇLARI NE ZAMAN?

2026 FIFA Dünya Kupası, 11 Haziran tarihinde başlayacak 19 Temmuz'da sona erecek.

A MİLLİ TAKIM DÜNYA KUPASI MAÇ FİKSTÜRÜ 2026

A Milli Futbol Takımı'nın maç fikstürü şöyle:

14 Haziran

07.00 Avustralya-Türkiye

20 Haziran

07.00 Türkiye Paraguay

26 Haziran

05.00 Türkiye- ABD