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Türkiye Almanya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Türkiye Almanya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Filenin Sultanları’nın yer aldığı Türkiye – Almanya voleybol karşılaşması sporseverler tarafından büyük ilgiyle takip ediliyor. “Türkiye Almanya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?” sorusu gündemin en çok araştırılan konuları arasında yer alırken, kritik mücadelenin tarihi ve yayın bilgileri merak ediliyor.

Türkiye ile Almanya arasında oynanacak voleybol maçının saat kaçta başlayacağı ve hangi kanalda yayınlanacağı sporseverler tarafından araştırılıyor. Turnuva kapsamında oynanacak bu önemli karşılaşma, hem Türkiye’de hem de Avrupa’da büyük ilgi görürken, yayıncı kanal ve başlama saati resmi programla birlikte netlik kazanacak.

TÜRKİYE ALMANYA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Voleybol Kadınlar Milletler Ligi kapsamında oynanacak Türkiye – Almanya karşılaşması sporseverler tarafından büyük ilgiyle takip ediliyor. “Türkiye ile Almanya maçı hangi kanalda yayınlanacak ve saat kaçta başlayacak?” sorusu gündemin en çok araştırılan başlıkları arasında yer alıyor. Kritik mücadele S Sport, S Sport Plus ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

S SPORT YAYIN BİLGİLERİ

Türkiye – Almanya voleybol maçını S Sport üzerinden izlemek mümkün olacak. Kanal; Tivibu 73, Turkcell TV+ 77 numaralı platformlardan ve internet üzerinden şifreli olarak takip edilebilecek. Maç yayını ayrıca Türksat uydusu üzerinden de izlenebilecek.

S SPORT PLUS YAYIN DETAYLARI

S Sport Plus platformu üzerinden de karşılaşma canlı olarak yayınlanacak. Kullanıcılar internet üzerinden şifreli yayınla maçı takip edebilecek.

TRT SPOR CANLI YAYIN BİLGİLERİ

Türkiye – Almanya maçı TRT Spor ekranlarından şifresiz olarak izlenebilecek. Kanal; Digiturk 86, D-Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85 ve Turkcell TV+ 70 numaralı platformlardan erişilebilir.

TÜRKİYE ALMANYA MAÇI HANGİ GÜN?

Türkiye ile Almanya arasındaki Voleybol Kadınlar Milletler Ligi karşılaşması 20 Haziran 2026 Cumartesi günü oynanacak.

TÜRKİYE ALMANYA MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Zorlu mücadele saat 19:30’da başlayacak ve voleybolseverler ekran başına kilitlenecek.

TÜRKİYE ALMANYA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Karşılaşma Ankara’da, Ankara Spor Salonu’nda oynanacak. Türkiye’nin ev sahipliğinde gerçekleşecek mücadelede tribünlerin tamamen dolması bekleniyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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