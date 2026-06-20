Türkiye Almanya CANLI İZLE: Türkiye Almanya voleybol maçı hangi kanalda, canlı nereden izlenir?

Türkiye kadın milli voleybol takımı, Almanya kadın milli voleybol takımı karşılaşması, Voleybol Milletler Ligi (VNL) 2. hafta mücadelesi kapsamında voleybolseverlerin gündeminde yer alıyor. Ankara’da oynanan etapta Belçika ve Fransa karşısında elde edilen set vermeden gelen galibiyetler, Filenin Sultanları’na büyük bir moral kazandırdı. Şimdi gözler Almanya karşılaşmasına çevrildi. Peki, Türkiye Almanya voleybol maçı hangi kanalda, canlı nereden izlenir? Detaylar...

TÜRKİYE ALMANYA CANLI İZLE

Türkiye kadın milli voleybol takımı ile Almanya kadın milli voleybol takımı arasında oynanacak VNL karşılaşması, canlı yayın seçenekleriyle sporseverlere ulaşacak.

Maçı canlı izlemek isteyen izleyiciler için resmi yayıncılar:

TRT ekranları

S Sport yayın platformları

S Sport Plus dijital uygulaması

Karşılaşma, Türkiye’de resmi yayın haklarına sahip kanallar üzerinden canlı olarak ekrana gelecek.

TÜRKİYE ALMANYA VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye kadın milli voleybol takımı – Almanya kadın milli voleybol takımı VNL mücadelesi, birden fazla yayıncı kanal üzerinden izlenebilecek.

Maçın yayınlandığı platformlar:

TRT (şifresiz yayın seçeneğiyle)

S Sport (abonelik gerektiren yayın)

S Sport Plus (internet üzerinden canlı yayın)

Bu yayın ağı sayesinde maç hem televizyon hem de dijital platformlardan takip edilebilecek.

TÜRKİYE ALMANYA VOLEYBOL MAÇI CANLI NEREDEN İZLENİR?

Türkiye kadın milli voleybol takımı maçını canlı izlemek isteyen voleybolseverler için birden fazla alternatif bulunuyor.

Canlı izleme seçenekleri:

TRT’nin televizyon yayınları

S Sport’un uydu yayınları

S Sport Plus mobil uygulaması ve web platformu

Özellikle dijital izleyiciler için S Sport Plus, mobil cihazlar üzerinden kesintisiz yayın imkânı sunuyor. TRT ise geniş kitlelere ulaşan şifresiz yayın avantajıyla öne çıkıyor.

TÜRKİYE ALMANYA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye kadın milli voleybol takımı ile Almanya kadın milli voleybol takımı arasındaki mücadele:

20 Haziran Cumartesi

Saat: 19.30

Turnuva: Voleybol Milletler Ligi (2. hafta – Ankara)

FİLENİN SULTANLARI MAÇ TAKVİMİ (GENEL GÖRÜNÜM)

Türkiye kadın milli voleybol takımı için turnuva takvimi şu şekilde devam ediyor:

20 Haziran: Almanya – 19.30

21 Haziran: Çin – 19.30

8 Temmuz: Polonya

10 Temmuz: ABD

11 Temmuz: Japonya

12 Temmuz: Tayland