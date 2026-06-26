Türkiye ABD MAÇ ÖZETİ İZLE: Türkiye Amerika maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı?

2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu üçüncü ve son maçında A Milli Futbol Takımı, Amerika Birleşik Devletleri'ni 3-2 mağlup ederek turnuvaya galibiyetle veda etti. ABD'nin Los Angeles kentindeki Los Angeles Stadyumu'nda oynanan mücadelede ay-yıldızlı ekip, ilk iki maçta aldığı mağlubiyetlerin ardından organizasyondaki ilk ve tek galibiyetini elde etti. Peki, Türkiye Amerika maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı? Detaylar haberimizde.

TÜRKİYE ABD MAÇ ÖZETİ İZLE

2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nun üçüncü karşılaşmasında Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri karşı karşıya geldi. Los Angeles Stadyumu'nda oynanan mücadele, futbolseverlerin yakından takip ettiği karşılaşmalar arasında yer aldı.

Karşılaşmanın ilk yarısını 2-1 önde tamamlayan A Milli Takım, ikinci yarıda da mücadeleyi bırakmadı ve uzatma dakikalarında bulduğu golle sahadan 3-2 galip ayrıldı. Böylece Türkiye, organizasyondaki ilk galibiyetini son grup maçında elde ederek Dünya Kupası'nı 3 puanla tamamladı.

Maç özeti FIFA tarafından yayımlanmaktadır.

TÜRKİYE ABD MAÇ ÖZETİ İZLE

TÜRKİYE AMERİKA MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu üçüncü maçında Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri'ni 3-2 mağlup etti.

İlk iki grup maçını kaybeden A Milli Futbol Takımı, son karşılaşmada aldığı galibiyetle turnuvadaki ilk puanlarını hanesine yazdırdı. Ay-yıldızlı ekip organizasyona 3 puanla veda ederken, ABD ise 6 puanla grubunu lider tamamladı ve son 32 turuna yükseldi.

TÜRKİYE AMERİKA MAÇINDA GOLLERİ KİM ATTI?

Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri karşısındaki gollerini Arda Güler, Orkun Kökçü ve Kaan Ayhan kaydetti.

A Milli Takım'ın Dünya Kupası'ndaki ilk golü Arda Güler'den geldi. Arda Güler, ABD filelerini havalandırarak Türkiye'nin Dünya Kupası tarihinde gol atan en genç oyuncusu oldu.

Ay-yıldızlı ekibin ikinci golü ise mücadelenin 31. dakikasında Orkun Kökçü'den geldi. Türkiye'ye galibiyeti getiren golü ise 88. dakikada oyuna dahil olan Kaan Ayhan, uzatma bölümünün 90+8. dakikasında kaydetti.

Karşılaşmayı 3-2 kazanan Türkiye, 2026 FIFA Dünya Kupası'nı galibiyetle tamamlarken, ABD grup lideri olarak son 32 turunda Bosna Hersek'in rakibi oldu.